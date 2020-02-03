Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görevinden istifa ettiğine yönelik iddialar ortaya atılırken TFF konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı belirtilirken Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun görevinin başında olduğu kaydedildi.

TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir."