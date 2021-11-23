TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün talebi sonrası gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI

TFF Başkanı Nihat Özdemir "Derbiden evvel Burak Elmas'ı aradım. 'Galatasaray ve TFF arasındaki ilişkilerde sıkıntılar var. Maçtan sonra toplantı yapalım' dedim. Başkan da bunu kabul etti ve bugün toplantı yaptık. TFF ile Galatasaray'ın ilişkileri, daha iyiye giderek bundan sonra en iyi şekilde devam edeceğiz inşallah. Galatasaray, Türk futbolunun temel taşlarından biridir. Türk futbolu, Galatasaray'sız olmaz" dedi.

BURAK ELMAS'IN SÖZLERİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas "Bizler, konuşarak anlaşabilen insanlarız. Nihat Özdemir, çok rahat konuşabildiğimiz biri. Geldiğimizden beri birtakım alışkanlıkları düzeltmek için birçok çalışma yapılıyor. Kabulleri için teşekkür ediyorum. Biz, bu ligin kalitesinin artmasını istiyoruz. Burada eski alışkanlıklardan beslenenler var, bu aktörlere izin vermememiz lazım. Türk futbolunu ileri götürmeliyiz. Her takımın doğru hareketlerle sahada maçı kazanabildiği, vicdani rahatlığın olduğu bir sisteme hızla yürümemiz lazım. Her kulübe, herkese eşit adalet, sahada eşit takdir hakları ana prensip. Sayın başkanımız da bunun böyle olması konusunda hemfikir. Yönetimi kurulundan arkadaşlarımız da beIN SPORTS'u ziyaret ederek maçla ilgili, birtakım standart dışı uygulamalarla ilgili rahatsızlıkları iletip, gerekli bilgileri almak üzere gittiler. Bu akşam bu bilgiler de yönetim kurulunda elimize ulaşacak" ifadelerini kullandı.