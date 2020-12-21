Nihat Özdemir: Yayıncı kuruluş ile cuma gününe kadar anlaşırız

"Cuma gününe kadar anlaşırız" 0:00 / 0:00

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TRT Spor canlı yayınına bağlanarak önemli açıklamalar yaptı. TFF'nin aldığı hükmen mağlubiyet kararını değerlendiren Özdemir, yapılan değişikliklerden bahsetti. Yayıncı kuruluş ile kulüpler ve TFF arasındaki yayın krizine dair açıklamalar yapan Özdemir, takımların hafta sonunda gerçekleştirdiği bir dakikalık protestoyu centilmence bulduğunu belirtti. Yayıncı kuruluşun kendilerine ödeme yapmadığını ancak görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Özdemir, "Ne kadar ödeme yapılacağı konusunda anlaştık, ek protokol maddeleri ve ödemenin nasıl olacağı konusunda görüşüyoruz. Tahminimce cuma gününe kadar yayıncı kuruluş işe anlaşırız" ifadelerini kullandı. Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

TFF'NİN HÜKMEN MAĞLUBİYET KARARI

"Neredeyse iki aya yakındır maç planlamadaki arkadaşlarım, talimatnamelere bakan arkadaşlar ve genel sekreterlikteki arkadaşlar ciddi çalışmalar yaptılar. Kulüpler Birliği'yle yapılan toplantılarda da böyle niyetimizin olduğunu ve çalışmalar yaptığımızı, ikinci yarıda hayata geçireceğimizi söylemiştik. Onlar da görüşlerini bildirmişlerdi. Elimizden geldiğince onları değerlendirerek yönetim kurulu kararımızı alarak noktayı koyduk. Yolumuza devam edeceğiz.

YENİ TALİMATNAMEYLE NELER DEĞİŞTİ?

Neler yaptık? Kadro listeleri 28'di, 30'a çıkarmıştık şimdi 35'e çıkarıyoruz. Ve 'Altyapıdan ne kadar oyuncu oynatabilirseniz oynatın' dedik. Elde 14 oyuncu kalıncaya kadar devam ediliyor. 14 oyuncu olduğu zaman çıkıp oynayabiliyordu. Bunu da 9'a düşürdük. Yani 9 oyuncunuz varsa yine sahaya çıkıp futbolunuzu oynayabilirsiniz. Ama 9 kişiyle de sahaya çıkamıyorsanız maçları erteleyemeyeceğiz, hükmen mağlup olursunuz.

HÜKMEN MAĞLUBİYET KARARI NEDEN ALINDI?

"Neden bu kararı aldık? Bu sezon çok sıkışık bir sezon. Süper Lig'in ilk yarısı 21 Ocak'ta tamamlanıyor. Hiç ara vermeden 28 Ocak'ta da ikinci yarı başlıyor ve 16 Mayıs'ta ne yapıp edip bütün liglerin sonlanması gerekiyor çünkü Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in de istediği gibi 16 Mayıs'ta her şeyin sonlanması gerekiyor. Çünkü Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz, kamp dönemi hazırlık süresi var"

"ERTELEME ALANIMIZ YOK"

"16 Mayıs'ta inşallah futbol oynayarak sonlandıracağız ligleri. Bu hafta pazar-çarşamba-pazar oynanıyor. Ocak ayında da böyle. 31 gün süren ocak ayında 8 maç günümüz var yani 4 günde bir maç, takımlarımız Türkiye Kupası'nda da oynuyorsa. Erteleme alanımız yok, tarihler dolu. Bu kararı bu yüzden aldık"

"TRANSFER DÖNEMİNDE BORÇSUZLUK KAĞIDI İSTEMEYECEĞİZ"

"Bir kulübün transfer yapabilmesi için vergi ve SGK borcunun olmaması gerekiyordu, bunu yazın ortadan kaldırdık çünkü kulüplerimizin maddi durumlarının sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Yayıncı kuruluşla ilgili bazı sıkıntılar var. Bunları da düşünerek ve kulüplerimizin isteğiyle kış transfer döneminde de vergi ve SGK kağıdı, borçsuzluk kağıdı istemeyeceğiz. Çünkü birçok kulübün hem vergi hem de SGK'ya borcu var. Kovid nedeniyle gelirlerin büyük ölçüde düştüğünü biliyoruz. Ellerini rahatlatmak için bu kararı da aldık"

YAYIN KRİZİNDE SON DURUM NE?

"CUMA GÜNÜNE KADAR ANLAŞMA NİYETİNDEYİZ"

"Hem Süper Lig'de hem de TFF 1. Lig'de takımlar son derece centilmence, paralarını alamadıkları için maçlara birer dakika her iki takım da buna riayet göstererek duruş gösterdiler. Birbirine saygı duyarak, son derece centilmence bu eylemi yaptılar. Biz zaten yayıncı kuruluşla görüşmelere devam ediyoruz. Yayıncı kuruluş 'Biz TFF'ye bütün kulüplerin alacaklarını ödedik' diye bir açıklama yaptı. Hayır, ödememişlerdi. Kendileri de bunu biliyorlar. Bunun ardından biz de bunun böyle olmadığını, ödemenin yapılmadığını ifade ettik. Bu sabahtan itibaren çok olumlu görüşmelere başladık. Tahmin ediyorum bu hafta sonuna kadar yani cuma gününe kadar görüşmeleri sonlandırıp anlaşmayı, protokolü imzalayıp gerekli ödemeleri alacağız ve transfer dönemi başlamadan tüm kulüplere ödemeleri yaparak yolumuza devam edeceğiz"

"NE KADAR ÖDEME YAPILACAĞI KONUSUNDA ANLAŞTIK, DETAYLARI GÖRÜŞÜYORUZ"

"Biz zaten beIN SPORTS'la ne kadar ödeme olacağı konusunda anlaşma sağladık. Ama nasıl ödeneceği ve detayları konusunda, buna ilaveten ek protokolün bazı maddelerinde anlaşamadığımız noktalar var. Tahmin ediyorum ki bir iki gün içerisinde bunu çözeceğiz. Kulüplere de gerekli para aktarmalarını yapacağız."