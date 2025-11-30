Nijer devlet televizyonu yayınlarını Türksat'a taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nijer Devlet Televizyonu Telesahel’in yapılan yeni anlaşma kapsamında Türksat uyduları üzerinden hem doğu hem de batı kapsama alanında yayına başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, bu gelişmenin yalnızca teknik bir anlaşma olmadığını; aynı zamanda Afrika’nın sesini, kültürünü ve haber akışını dünyaya taşıyan stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Uraloğlu, “Bugün Afrika’nın merkezinden yükselen bir yayın, artık Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Orta Asya’dan Kuzey Afrika’ya kadar milyonlarca haneye Türksat üzerinden ulaşıyor. Bu, Türkiye’nin uydu yayıncılığındaki gücünün ve uluslararası güvenilirliğinin en somut göstergelerinden biridir” diye konuştu.

Telesahel yayınlarının, güçlü kapasitesi ve geniş coğrafi erişimiyle öne çıkan Türksat 4A üzerinden verildiğini belirten Uraloğlu, “Türksat uyduları artık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın yayın altyapısına hizmet veriyor. Nijer Devlet Televizyonu’nun Türksat’ı tercih etmesi, teknolojimizin geldiği noktayı, sunduğumuz yayın kalitesini ve kesintisiz hizmet güvencesini net şekilde ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.