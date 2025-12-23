Habertürk
        Haberler Spor Futbol Nijerya: 2 - Tanzanya: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Nijerya: 2 - Tanzanya: 1 | MAÇ SONUCU

        Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Nijerya sahasında Tanzanya'yı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi Semi Ajayi ve Ademola Lookman'ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı.

        Giriş: 23.12.2025 - 23:17 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:17
        Nijerya galibiyetle başladı!
        Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Nijerya ile Tanzanya karşı karşıya geldi. Complexe Sportif de Fes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya, 2-1'lik skorla kazandı.

        Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Semi Ajayi ile 52. dakikada Ademola Lookman kaydetti. Tanzaya'nın tek golünü iste Göztepe forması giyen Novatus Miroshi'nin asistinde Charles M'Mombwa attı.

        Nijerya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen 86 dakika oyunda kaldı. Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi 90 dakika sahada kaldı. Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, karşılaşmayı yedek kulübesinde başladı. 86. dakikada Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu.

        Bu sonucun ardından Nijerya Milli Takımı, gruplara 3 puanla başladı. Tanzanya, sahadan puansız ayrıldı.

        Grubun bir sonraki maçında Nijerya, Tunus ile karşılaşacak. Tanzanya ise Uganda ile karşı karşıya gelecek.

