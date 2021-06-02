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Nikaragua’da savcılık muhalefet adayının ihraç edilmesini istiyor

Orta Amerika kıtası ülkelerinden Nikaragua’da seçim öncesinde, savcılık muhalefet adayının ihraç edilmesini istedi.

Nikaragua’da savcılık muhalefet adayının ihraç edilmesini istiyor
Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da muhalefet krizi
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Reuters

Nikaragua Savcılığı salı günü yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı muhalefet adayı Cristiana Chamorro’yu, kötü niyetli yönetim ve ideolojik manipülasyonla suçlayarak kamu görevinden ihraç edilmesini istedi.

Muhalefet adayı Chamorro, 1990 seçimlerinde Başkan Daniel Ortega’yı mağlup eden eski Başkan Violete Barrio Chamorro’nun kızı.

Yeni muhalefet adayı ülkedeki anketlere göre, tüm muhalefet adaylarından daha fazla desteğe sahip.

Nikarauga Başkanı Daniel Ortega ise üst üste üçüncü kez yeniden seçilmek istiyor. Savcılığın muhalefet adayına ilişkin kamu ihracı açıklamasına ilk eleştiri eski Nikaragua Savcısı Cesar Guevara’dan geldi. Muhalefet liderinin suçu bulunmadığını ve ihraç edilemeyeceğini söyledi.

Muhalefet lideri ülkede Violeta Barrios Chamorro Uzlaşma ve Demokrasi Vakfı’na başkanlık yaptığı dönemde kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar, hükûmeti muhaliflere karşı yanlış suçlamalar üretmekle suçladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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