Nikbinler grubunun solisti Berika Karadağ: Buna hakkınız yok

Mustafa Sandal’ın 32 yıllık müzik kariyerine saygı duruşu niteliğinde olan ve Oğuzhan Uğur tarafından düzenlenen 'Saygı1: Mustafa Sandal' konseri, 2 Nisan'da gerçekleşti. Gecede Sandal'ın 'Denize Doğru' adlı şarkısını seslendiren Nikbinler grubu, eleştirilerin hedefi oldu. Şarkının yapay zeka tarafından düzenlendiği ve grubun solisti Berika Karadağ’ın playback yaptığı iddia edildi. Grubu eleştirenler arasında Murat Dalkılıç ve Tan Taşçı gibi isimler de vardı.

Berika Karadağ, 'Sormazsam olmaz' programda kendisini eleştiren Tan Taşçı ve Murat Dalkılıç hakkında konuştu.

"HERKES ÖNCE KENDİ KAPISININ ÖNÜNÜ SÜPÜRSÜN"

Şarkıcı, "Özgürlük adı altında herkes fikrini sunuyor bir şekilde ama bir insanı tanımadan, emin olmadan yaftalamak özgürlük değil. Bunun adı iftiradır. Şimdiye kadar sahnede arkasına yedi-sekiz tane back vokal alıp; Melodyne'lar, Auto-Tune'lar ve ismini bilmediğim binlerce program kullanarak Harbiye'ye kadar ses kayıtlarıyla çıkan kişiler yorum yapıyor. Herkes önce kendi kapısının önünü süpürsün. Beni tanımıyorsunuz, emin olmadan konuşmak çok yanlış bir davranış. Buna hakkınız da haddiniz de yok" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Gecede sahne alan isimlerden Murat Dalkılıç, isim vermeden tepkisini dile getirerek, "Biraz önce yapay zekanın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan, çok iyi bir şarkıcı rolünde birini gördüm" demişti.

Tan Taşçı ise performans üzerinden sektörü eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı: Konser adı altında playback yapılan, orkestranın sadece çalıyormuş gibi göründüğü gecelerden; yapay zeka vokallerle sahnelenen gösterilerden, reklam bütçesi ve magazinle şişirilmiş salonlardan sıkıldıysanız, son kez geliyorum.

Cem Adrian, Cüneyt Özdemir ve Mustafa Sandal, sosyal medya paylaşımlarıyla Nikbinler grubuna destek vermişti.

"AI İLE KLİPLER ÜRETİRKEN O ALANIN EMEKÇİLERİNİ PEK DERT ETMİYOR GİBİYDİLER"

Cem Adrian, "Yapay zeka tartışmalarındaki hassasiyetler, yapay zekanın insanların kendi alanına dokunduğu anda başlıyor gibi… Şarkıcılar, dün ucuza mal olduğu için yapay zeka ile klipler üretirken o alanın emekçilerini pek dert etmiyor gibiydiler. Konu müzik ve sahneye gelince daha yüksek sesler çıkıyor" demişti.

"KİMSE PANİK YAPMASIN"

Mustafa Sandal: AI diyenler oluyormuş. Genç kardeşlerim bana canlı kayıtlarını gönderdi, dinleyin takdir sizin. Bu arada kimse panik yapmasın; şarkının sözleri de bestesi de gerçek, sahibi de tam karşınızda. Bu müziğe aşık gençleri yabana atmayalım. Gördüğüm kadarıyla kendisi stüdyoya girmiş, söylemiş. Ben alkışladım, bir kez de buradan alkışlıyorum.

"SEN NE YAPTIN DA NE SÖYLÜYORSUN?"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, "Kişisel olarak 'Şu şunu dedi' demiyorum ama mesela Sezen Aksu bu tartışmaya girse, 'Şu şöyle olsa' dese anlarım. Türkiye'de bu kadar büyük bir şarkı sözü yazarı, besteci ve aranjör olarak, yani bu kadar üretken bir insan, bu tartışmaya özgüvenle girebilir. Ancak bu tartışmaya hemen balıklama atlayanlara bakıyorum; çok kişiselleştirmek istemiyorum ama kardeşim, sen ne yaptın da ne söylüyorsun? Kimin ne yaptığını eleştiriyorsun? Bir dakika yani, artık AI alışın" açıklamasını yapmıştı.

"KENDİMİ İSPATLAMIŞ BİRİYİM"

Taşçı da Cüneyt Özdemir'in konuyla ilgili açıklamalarına yanıt vererek şöyle konuşmuştu: Cüneyt Bey, bence bu durumda siz de yorum yapmayın. Siz son yıllarda neredeydiniz bilmiyorum ama ben; bestelerimle, yorumculuğumla, sahnelerimle ve aranjörlüğümle kendimi ispatlamış biriyim.

Özdemir, daha sonra kullandığı ifadelerin ünlü şarkıcıya yönelik olmadığını belirtmişti.