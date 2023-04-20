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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Nilda isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

NİLDA ADININ ANLAMI NEDİR?

Nilda ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nilda adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nilda isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

NİLDA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nilda ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Koruma, zırh. Zırhlı savaşçı kadın.

NİLDA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Nilda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nilda adını koymak caizdir.

NİLDA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nilda ismini kullanan 2.796 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nilda ismini kullanan 501 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nilda ismini kullanan 251 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nilda ismini kullanan 243 kişi bulunmaktadır.

NİLDA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nilda ismindekilerin yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Yanlış yaptıkları zaman hatasını anlamakta çok geç kalmaz. Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar. Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir. Zorlukları yenmeyi bilirler.

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