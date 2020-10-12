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Nilgün Belgün: Az parayla geçinen mutlu insanlardık

Sanatçı Nilgün Belgün, 2015'te yaşamını yitiren usta oyuncu Levent Kırca'yı ölüm yıl dönümünde unutmadı. Belgün, Oya Başar ve Kırca ile yıllar önce çekilen bir karesini, "Şöhretsiz, ünsüz, az parayla geçinen, sevdiği işi yapan, oyunculuk aşkıyla yanan, birbirini seven, mutlu insanlardık" notuyla yayınladı

Nilgün Belgün: Az parayla geçinen mutlu insanlardık - Magazin haberleri
"Az parayla geçinen mutlu insanlardık"
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HABERTURK.COM

Sinema sanatçısı Nilgün Belgün, 2015'te karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Levent Kırca'yı ölüm yıl dönümünde andı.

Instagram hesabından Oya Başar ve Kırca ile çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Belgün, gönderisine şu notu düştü:

Yıl 80'ler... Fotoğraflar siyah-beyazdı ama hayatımız renkliydi. Şöhretsiz, ünsüz, az parayla geçinen, sevdiği işi yapan, oyunculuk aşkıyla yanan, birbirini seven mutlu insanlardık. İyi ki geçtin hayatımızdan Levent Kırca.

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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