Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Nil’in gücü ve taşın yolculuğu: Piramitler nasıl gerçekten inşa edildi?

        Beşikler, rampalar ve binlerce işçi: Piramitlerin yapımındaki akıl almaz mühendislik

        Yüzyıllardır gizemini koruyan piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair yeni bulgular, Eski Mısırlıların sandığımızdan çok daha gelişmiş mühendislik teknikleri kullandığını ortaya koyuyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 08:30 Güncelleme: 13.12.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 bin yıllık piramitler nasıl inşa edildi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Binlerce ton ağırlığındaki blokların nasıl yükseltildiğine dair en güçlü teori, taşların beşik benzeri ahşap mekanizmalarla adım adım yukarı taşındığını gösteriyor.

        Tek yetenekleri renk değiştirmek değilmiş!
        Tek yetenekleri renk değiştirmek değilmiş!
        Yaşamları şaşırtıcı detaylarla dolu
        Yaşamları şaşırtıcı detaylarla dolu

        NİL NEHRİ VE MIMARI GELENEKLERİN ŞEKİLLENMESİ

        Mısır uygarlığının teknolojik ve mimari gelişimi büyük ölçüde Nil Nehri’nin sunduğu imkânlarla belirlenmiştir. Sulama sistemleri, hendek ve kanal inşası, taşkın suların kontrolü gibi mühendislik faaliyetleri devlet eliyle planlanmış ve yürütülmüştür. Devlet ile din adamlarının yakın ilişkisi ise piramitler ve obeliskler gibi devasa anıtların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

        REKLAM

        PİRAMİTLERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

        Eski Mısır’dan günümüze ulaşan ve mimarlık tarihinde hayranlık uyandıran eserlerin başında piramitler gelir. Yükseklikleri 150 metreyi bulan bu yapılar, özellikle Eski Krallık Dönemi’nde firavun mezarı olarak inşa edilmişlerdir. Bilinen en eski piramit olan Saqqara’daki Basamaklı Piramit, İmhotep tarafından M.Ö. 2670’lerde yapılmıştır.

        Mısır’da 100’ün üzerinde piramit olduğu düşünülmekle birlikte en ünlüleri Gize’deki Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleridir. Bu üçü yaklaşık M.Ö. 2500’lerde inşa edilmiştir.

        ASTRONOMİ VE HASSAS HİZALAMA

        Piramitlerin gerçek kuzeyle neredeyse kusursuz şekilde hizalanmış olması, dönemin astronomik bilgilerini gözler önüne serer. Pusula bilinmediği için, yön tayininde yıldızların özellikle de Kutup Yıldızı'nın kullanıldığı düşünülmektedir.

        İŞ GÜCÜ, BARINMA VE ÜRETİM DÜZENİ

        Gize piramitlerinin inşasında on binlerce kişinin çalıştığı tahmin edilmektedir. Arkeolojik bulgular, işçilerin düzenli beslendiğini; günlük olarak tonlarca et tüketildiğini göstermektedir. Piramit çalışanları çoğunlukla köle değil, yılın tarım dışı dönemlerinde gönüllü olarak devlet hizmetine katılan köylülerdi.

        REKLAM

        TAŞ OCAKLARI VE MALZEME TAŞIMA TEKNİKLERİ

        Piramitlerde kullanılan taşlar genellikle yakınlardaki ocaklardan çıkarılıp Nil üzerinden teknelerle taşınıyordu. Kireçtaşının Turah bölgesinden getirildiği bilinmektedir. Taşların karadan kızaklarla nakledildiği, sürtünmeyi azaltmak için kızakların önüne su döküldüğü anlaşılmıştır.

        YAPI TEKNİĞİ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI

        Rampalar piramit inşasında önemli bir rol oynamış olsa da günümüze çok az fiziksel kanıt ulaşmıştır. Taşların yukarı taşınmasında çevresel rampalar, tek uzun rampa veya ahşap iskele sistemleri gibi çeşitli yöntemler önerilmiştir. Daha yakın dönemde Peter Hodges, basit kaldıraçlarla büyük taşların kaldırılabileceğini deneylerle göstermiştir.

        REKLAM

        DUVAR İŞÇİLİĞİ VE TEMEL TEKNİĞİ

        Mısır mimarisi pratik yöntemlere dayanır. Temeller genellikle kum dolgulu çukurlar üzerine oturtulur. Harç nadiren kullanılmış, taşlar çoğu kez üst yüzeyleri düzeltilerek birbirine sıkıca oturtulmuştur. Gerektiğinde tahta mengenelerle ek sıkılık sağlanmıştır.

        İNSAN GÜCÜ, DİSİPLİN VE MALZEME KALİTESİ

        İnsan gücü, disiplinli çalışma düzeni ve yüksek kaliteli taş ocaklarına erişim, piramitlerin başarısının üç temel unsurudur. Mısırlılar granit, kireçtaşı ve kumtaşı gibi dayanıklı malzemeleri işleyebilecek donanıma sahipti. Mekanik bilgi sınırlı olsa da basit kaldıraçlar, kızaklar ve rampalar büyük görevler üstlenmiştir.

        BASİT KALDIRAÇLAR, BEŞİKLER VE HERODOT’UN AKTARDIKLARI

        Herodot, piramitlerin inşasında basit makinelerin kullanıldığını yazmıştır. Bu sistem, “beşik” olarak adlandırılan, yarıya bölünmüş kalın ağaç gövdelerinden oluşur. Taşlar beşiğin üzerine yerleştirilir; iki kişi manivelalarla beşiği sallayarak taşı her seferinde bir ahşap kalınlığı kadar yükseltirdi. Bu yöntem hem pratik hem de uygulanması kolaydı.

        REKLAM

        EĞİK DÜZLEM VE RAMPALAR

        Bazı bilim insanlarına göre piramitlerin yükselmesi sırasında yapının yanına uzun bir rampa inşa edilmiş, bazılarına göre ise piramidin çevresinde spiral rampalar kullanılmıştır. Bu rampaların kullanımına ilişkin ayrıntılar tam olarak bilinmese de eğik düzlem yöntemi, taşın yukarı taşınmasının en mantıklı yollarından biri olarak kabul edilir.

        PİRAMİTLERİN ANLAMI VE TOPLUMSAL İŞLEVİ

        Piramitlerin yalnızca firavunun yüceliğini göstermek için köle emeğiyle yapıldığı fikri güncel araştırmalarla çürütülmüştür. Halk, firavunun ölümden sonra tanrı Ra ile birleşerek tüm toplumu koruyacağına inanıyordu. Bu nedenle piramit inşası, toplumun geleceği için kutsal bir görev olarak görülmüştü.

        Bir başka görüş ise piramitlerin, yaratılışta sudan yükseldiğine inanılan ilksel tepe ben-ben taşının devasa yansımaları olduğudur. Piramit Yazıtları, firavunun ruhunun bu yapı üzerinden göğe yükseldiğini anlatır.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızına tutuklama talebi
        Güllü'nün kızına tutuklama talebi
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        F.Bahçe'den Monaco'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Monaco'da dev zafer!
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın