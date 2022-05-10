Nilo'dan yeni sergi: 'Güncem'

1978’den bu yana Devrim Erbil, Atilla Tos ve Kasım Koçak gibi isimlerin atölyelerinde çalışan sanatçı Nilo, tam adıyla Nilüfer Tokay yeni kişisel sergisi 'Güncem'le sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı Nilo’nun yeni sergisi 16 Mayıs Pazartesi günü Ortaköy’de bulunan tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nın etkileyici atmosferinde ziyarete açılacak.

“Güncem”de, daha önce sergilenmiş eserlerini yeniden yorumlayarak farklı kompozisyonlarla sanatseverlere sunan Nilo, yaşamımızın yönetmeninin sadece ve sadece kendimiz olduğunu hatırlatıyor. Sanatçı, herkesi olumsuz anılarını dönüştürerek hikâyesini yeniden yazmaya ve tam anlamıyla “kendisi” olmaya davet ediyor.

Nilo, eserlerinde her zaman “insan”ı baz alan Nilo, korkular, endişeler, olumsuz anılar nedeniyle kişilerin kendilerini mutluluk, başarı, maddi ve manevi zenginlik gibi birçok şeyden mahrum etmelerinin kendisini çok etkilediğini dile getiriyor. Ailenin, yakın çevrenin, yaşanan olayların ve bunların nasıl algılandığının, kişiyi inşa ettiğini söyleyen sanatçı, bu sayede kişinin zihnine yerleşen düşüncelerin duyguları, duyguların da davranışları oluşturduğuna ve tüm bunları değiştirmenin elimizde olduğuna dikkat çekiyor.

Çocukluktan itibaren şartlanılan, “bu üzülecek şeydir” yaftası yapıştırılan olaylara yeni başlıklar atmak gerektiğini ve hem fiziksel hem de ruhsal iyileşmenin ancak bu şekilde mümkün olduğunu söyleyen sanatçı, bunun için üç kural olduğunun dile getiriyor: Kabullenmek, değiştirmek, uzaklaşmak. “Güncem” başlıklı kişisel sergisinde de bu yaklaşımla yola çıkan Nilo, geçmişte sergilenmiş eserlerini bambaşka yerleştirmelerle, yepyeni kompozisyonların içinde sunarak herkesi kendi hikâyesini yeniden yazmaya davet ediyor: “Yaşamınızın yönetmeni sizsiniz, istemediğiniz bölümleri değiştirmek, onları yeni baştan kurgulamak elinizde!”

Sergi alanında ziyaretçileri, havada baştan başa salonu kat eden dev film şeritleri karşılıyor. Bu şeritlerden, Nilo’nun daha önce yaptığı resimlerinin dijital baskıları yani “günce”sinden alınmış anlar, anılar sarkıyor. Aynı mekânda yer alan oturmuş ve selfie çeken figür, günümüzün hastalığı olan “egoyu parlatma” çılgınlığıyla dalga geçiyor gibi görünse de, Nilo başka bir mesajın peşinde: “Dış görünüşümüzle uğraşmayı bırakıp kendi içimize bakmamız ve asıl özümüzü görmemiz gerekiyor.”

“Hepimiz şu anda neysek geçmişin izlerinin toplamı değil miyiz?” diye soran sanatçının resimlerinden seçkiler ve videolarla devam eden “Güncem” sergisinin son salonunda ise, farklı zamanlarda yaptığı tuval üzeri yağlıboya eserlerinden oluşturulmuş ve yine iç dünyasını anlatan otoportrelerin yer aldığı dijital kompozisyonlar yer alıyor.

Nilo’nun “Güncem” başlıklı kişisel sergisi 16 – 28 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ortaköy’de yer alan Hüsrev Kethüda Hamamı’nda ziyaret edilebilecek.