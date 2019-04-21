1 | 15

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gece Bebek’te objektiflere yansıdı. Bir erkek arkadaşı ve köpeğiyle yürüyen Nilperi Şahinkaya, muhabirlere “İyi akşamlar” dedikten sonra yürüyüşe devam etti.