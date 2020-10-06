Nilperi Şahinkaya, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte geçtiğimiz akşam bir AVM'de görüntülendi. Birlikte keyifli vakit geçiren ikiliden Şahinkaya, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

32 yaşındaki oyuncu, "Dizimiz 'Yeni Hayat'ın devam edip etmeyeceğini henüz ben de bilmiyorum. Buna yapımcımız karar verecek. Netleşince zaten siz de duyarsınız" dedi.

Nilperi Şahinkaya, ayrıca oyuncu Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı 'Aynen Aynen' dizisinin devam edeceğini, bir aksilik olmadığını da dile getirdi.