Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 24 yaşına bastı
Ünlü şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı, 24'üncü yaşına girdi. Nilüfer, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı
Giriş: 22.07.2024 - 16:38 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:38
Ünlü şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı, 24 yaşına bastı. Nilüfer, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Nilüfer, kızıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak; "Bugün 22 Temmuz. Benim kızımın doğum günü. Yıllar su gibi aktı geçti. Şimdi tam 24 yaşında genç bir hanım. Ne mutlu bana… Hayat sana teşekkür ederim" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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