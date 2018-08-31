Niort - Ajaccio maç önü

Niort ve Ajaccio, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Niort 10 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Ajaccio 4 puanda ve 17. sırada. Niort son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ajaccio, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 230 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Niort kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Ajaccio sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Niort son hafta oynanan Lens maçında 3-1 yenildi.

Ajaccio ise Nancy maçında 2-2 berabere kaldı.

Niort, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Ajaccio, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ajaccio 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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