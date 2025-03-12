Nisan ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?
Nisan ara tatiline kısa bir süre kala, okullarda 2. ara tatilin kaç gün olacağı öğrenci ve veliler tarafından mercek altına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı eğitim-öğretim takvimi ile ara tatil tarihleri netlik kazandı. Peki ara tatil ne zaman, nisan ara tatil kaç gün sürecek? İşte MEB ile ara tatil takvimi
Nisan ayı ara tatilinde geri sayım sürüyor. 2. ara tatil tarihleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Bu yılın ikinci ara tatili için gün saymaya başlayan öğrenciler, yoğun ders temposundan uzaklaşacak ve derslere ara verecek. İşte 2025 eğitim öğretim takvimi ile Nisan ara tatil tarihleri...
ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullarda ikinci dönem ara tatili ise yayınlanan takvime göre 31 Mart’ta başlayacak ve 4 Nisan cuma günü sona erecek.
Ara tatil sebebiyle okullar, 28 Mart cuma günü kapanacak. Cumartesi ve pazar günleri de takvime dahil edildiğinde öğrenciler için okullarda tekrar eğitim öğretim faaliyetleri, 7 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.a verecek.
OKULLAR 20 HAZİRAN’DA KAPANACAK
2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran’da sona erecek. Karne tatiliyle birlikte öğrenciler yaklaşık 90 günlük yaz tatilinin tadını çıkaracak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi henüz belli olmazken önümüzdeki eğitim yılının benzer şekilde Eylül ayında başlaması bekleniyor.