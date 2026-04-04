2026 Nisan ayı kira zam oranı ne kadar oldu? Nisan ayı kira zammı hesaplaması nasıl yapılır?
Son günlerde hem ev sahipleri hem de kiracılar, kira zam oranlarını merak ediyor. Kira zammı belirlenirken 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınıyor. Nisan ayında konut ve iş yeri sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar ise zam oranına dair araştırmalarını ve hesaplamalarını sürdürüyor. Peki, Nisan ayı kira zam oranı yüzde kaç oldu? Kira zammı nasıl hesaplanır? İşte detaylar…
NİSAN AYI KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?
2026 Mart ayında TÜFE (2025=100) verilerine göre değişim şu şekilde gerçekleşti: Bir önceki aya göre yüzde 1,94, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 10,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,87 ve son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 arttı.
Bu verilere göre, Nisan ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan kişiler, kira artışını yüzde 32,82 oranında uygulayacak.
2026 NİSAN AYI KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
Örnek 1:
- Mevcut kira bedeli: 20.000 TL
- Kira zam oranı: %32,82
- Zam tutarı: 6.564 TL
- Yeni kira bedeli: 26.564 TL
Örnek 2:
- Mevcut kira bedeli: 25.000 TL
- Kira zam oranı: %32,82
- Zam tutarı: 8.205 TL
- Yeni kira bedeli: 33.205 TL
Örnek 3:
- Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
- Kira zam oranı: %32,82
- Zam tutarı: 9.846 TL
- Yeni kira bedeli: 39.846 TL