NİSAN AYI KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

2026 Mart ayında TÜFE (2025=100) verilerine göre değişim şu şekilde gerçekleşti: Bir önceki aya göre yüzde 1,94, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 10,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,87 ve son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 arttı.

Bu verilere göre, Nisan ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan kişiler, kira artışını yüzde 32,82 oranında uygulayacak.