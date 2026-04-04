        Nisan ayı kira artış oranı belli oldu! 2026 Nisan ayı kira zam oranı ne kadar oldu? Nisan ayı kira zammı hesaplaması nasıl yapılır?

        Son günlerde hem ev sahipleri hem de kiracılar, kira zam oranlarını merak ediyor. Kira zammı belirlenirken 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınıyor. Nisan ayında konut ve iş yeri sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar ise zam oranına dair araştırmalarını ve hesaplamalarını sürdürüyor. Peki, Nisan ayı kira zam oranı yüzde kaç oldu? Kira zammı nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

        Giriş: 04.04.2026 - 17:42
        Ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar, Nisan ayında ne kadar kira ödeyeceklerini ve alacaklarını merak ediyor. Kira artışları, TÜFE ortalamasına göre belirlenmeye devam ediyor. TÜİK’in Mart ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Nisan ayında kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar için zam oranları netleşti. Peki, 2026 Nisan ayı kira zam oranı ne oldu? İşte detaylar...

        NİSAN AYI KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

        2026 Mart ayında TÜFE (2025=100) verilerine göre değişim şu şekilde gerçekleşti: Bir önceki aya göre yüzde 1,94, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 10,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,87 ve son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 arttı.

        Bu verilere göre, Nisan ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan kişiler, kira artışını yüzde 32,82 oranında uygulayacak.

        2026 NİSAN AYI KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

        Örnek 1:

        - Mevcut kira bedeli: 20.000 TL

        - Kira zam oranı: %32,82

        - Zam tutarı: 6.564 TL

        - Yeni kira bedeli: 26.564 TL

        Örnek 2:

        - Mevcut kira bedeli: 25.000 TL

        - Kira zam oranı: %32,82

        - Zam tutarı: 8.205 TL

        - Yeni kira bedeli: 33.205 TL

        Örnek 3:

        - Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

        - Kira zam oranı: %32,82

        - Zam tutarı: 9.846 TL

        - Yeni kira bedeli: 39.846 TL

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet (CANLI)
        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet (CANLI)
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Otelde kadın cesedi bulundu
        Otelde kadın cesedi bulundu
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi