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        Haberler Yaşam Nisan dolunayı ne zaman? 2024 Nisan dolunayı hangi burçları etkileyecek, etkileri neler olacak, dolunay etkisi ne kadar sürecek?

        Nisan dolunayı ne zaman? Nisan dolunayı hangi burçları etkileyecek, etkileri neler olacak?

        Astrolojiyle yakından ilgilenenler Nisan dolunayı etkilerini araştırıyor. Dolunay zamanlarında bazı burçların dolunaydan daha fazla etkilendiği düşünülür. Nisan ayının dolunum evresinde Ay'ın Dünya'nın tam karşısına geldiği zaman dilimi kapsanırken bu zaman dilimlerinde, duyguların yükseldiği ve dönüşümler gerçekleştiği biliniyor. Peki Nisan dolunayı ne zaman, burçlara etkisi ne olacak? İşte 2024 Nisan dolunayı etkisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:46
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        Nisan dolunayı için geri sayım başladı. Dolunay oluşunca gökyüzünün en parlak ve dolgun göründüğü bilinir. Peki Nisan dolunayı ne zaman? Nisan dolunayı hangi burçları etkileyecek, etkileri neler olacak?

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        NİSAN DOLUNAYI NE ZAMAN?

        Nisan Dolunayı 24 Nisan Çarşamba günü saat 02.48'de Akrep burcunda gerçekleşecek.

        AKREP DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİLERİ

        Nisan dolunayı Akrep burcunda gerçekleşecek. HTHayat'ta Korhan Kılınçkaya’ya göre 24 Nisan'da gerçekleşecek olan Dolunay etkisinde bu dönem krizli ve cesur Akrep dönemi olacak.

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        Yükselen Akrep

        Oldukça önemli bir dolunay. Hem finansal konularda sürprizler hem de hayatınızın geneliyle ilgili yeni gelişmelere çokça şahit olacağınız bir dönem. Fiziksel görünüşünüz ve genel sağlığınız üzerinde etkisi olan bir dolunay. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konularında da değişimler sözkonusu. Ani ayrılıklar veya birleşmeler sözkonusu olabilir. Eğitim, kardeşler, akrabalar konuları da ağırlıklı.

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