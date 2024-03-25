Nissan 2 yılda 30 yeni model tanıtacak

Japon otomotiv üreticisi Nissan, gelecek iş planı 'The Arc'ı' duyurdu.

Arc, 2020 mali yılından 2023 mali yılına kadar uzanan Nissan NEXT dönüşüm planı ile şirketin uzun vadeli vizyonu olan Nissan Ambition 2030 arasında konumlanıyor.

Yeni plan, 2024'ten 2026'ya kadar olan mali yıllara ilişkin orta vadeli yükümlülüklere ve 2030'a kadar gerçekleştirilecek orta uzun vadeli eylemlere bölünüyor.

İki parçalı plan kapsamında, Nissan öncelikle özel olarak tasarlanmış bir strateji aracılığıyla hacim büyümesini sağlamak için harekete geçecek.

Uchida, "Hızla değişen bir pazarda sürekli büyüme ve uyum sağlama konusundaki kararlılığımızı temsil ediyor. The Arc ile 2026 mali yılı sonuna kadar 30 yeni modelden oluşan bir seriyi piyasaya sürmeye hazırlanıyoruz ve küresel satış hacmini 1 milyon adet artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bu girişimler sayesinde Nissan'ın, 2026 mali yılı sonuna kadar yıllık satışlarını 1 milyon adet artırmayı ve işletme kâr marjını da yüzde 6'nın üzerine çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

Bu kapsamda, elektrikli/içten yanmalı motor ürün portföyü, büyük pazarlardaki hacim büyümesi ve mali disiplinle desteklenen elektrikli araçlara hızlı geçişe hazır hale gelinecek.

Uchida, stratejik ortaklıkları değerlendireceklerini de aktararak, "Ayrıca içten yanmalı motorlar ve EV'ler arasında dengeli bir portföy korurken elektrikli araçları daha erişilebilir ve karlı hale getirmeye de kendimizi adadık" ifadelerini kullandı.

Nissan, geçtiğimiz günlerde bir diğer Japon otomobil üreticisi Honda ile elektrikli araçlar üzerinde bir işbirliğine gittiğini duyurmuştu.