Yeniden yapılanan Japon otomotiv devi Nissan'da Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerindeki sekiz ülkenin yönetim merkezi 1 Nisan 2019’dan itibaren Türkiye oldu. Bu bölgelerin başına da Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök getirildi.

NISSAN TÜRKİYE 2015 YILINDA MARKANIN GLOBAL ÇATISINA GİRMİŞTİ

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle, Nissan’ın Fas, Tunus, Sudan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Özbekistan ve Türkmenistan pazarlarındaki operasyonlar, görev alanı genişleyen Sinan Sinan Özkök’e raporlamaya başladı. Nissan’ın söz konusu ülkelerdeki faaliyetleri daha önce Orta Doğu bölgesi kapsamında yönetiliyordu.



2015 yılında markanın global çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Nissan Türkiye pazar payını devamlı artırırken, SUV pazarındaki liderliğini de %19 gibi yüksek bir düzeyde korudu. İç pazardaki başarılı sonuçları ile faaliyet gösterdiği bölgenin önemli bir ülkesi durumuna gelen Nissan Türkiye, ayrıca yenilikçi uygulamalarıyla da diğer ülkelere örnek oldu.

BÖLGENİN ÖNCELİĞİ CEZAYİR PROJESİ

Gerek ulaştığı rekor pazar payları gerekse örnek çalışmalarıyla öne çıkan Nissan Türkiye, 2019 mali yılı başlangıcıyla devreye giren yeni yapıda faaliyet alanını büyüterek bir başarıya daha imza attı. Bölgenin bir diğer önceliği olan Cezayir Projesi’nin ticari yapılanmasına verilecek destekle de Türk yöneticilerin uluslararası platformda görev almaları sağlanacak.



'YÜKSEK POTANSİYELİ OLAN PAZARLAR'



Sinan Özkök, Nissan Türkiye Genel Müdürü görevine ek olarak, Kuzey Afrika (NAF) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkelerine de Genel Müdür olarak atandı. Otomotiv kariyerine 1993 yılında başlayan Sinan Özkök, lojistik ve ürün planlama görevlerinden sonra 2001’den itibaren Renault Fransa’da stratejik pazarlama üzerine çalıştı, Paris Bölge Yöneticisi olarak görev yaptı. 2007 yılında Türkiye’ye dönerek bayi geliştirme, şube yönetimi ve Satış ve Şebeke Direktörlüğü de dahil olmak üzere birçok üst düzey pozisyonda yer alan Sinan Özkök, Ekim 2015’ten bu yana Nissan Genel Müdürü görevine atanarak, SUV segmentlerinin lideri konumundaki markayı ilk 10 marka arasına taşımayı başardı.



Türkiye’deki faaliyetle birlikte 8 ülkenin daha yönetimini üstlenen Sinan Özkök, ‘Türkiye’deki başarılı sonuçlarımıza yenilerini eklemekten gururluyuz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgede Kuzey Afrika (NAF) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) markamız açısından yüksek potansiyeli olan pazarlar. Sahip olduğumuz bilgi birikimini ve deneyimlerimizi Kazablanka’dan Taşkent’e yayılan çok geniş bir coğrafyaya taşıyarak markamızın gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. İç pazarda daralma yaşadığımız bu dönemde, gerçekleştirdiğimiz bu yönetim ihracatı Türkiye’de görev yapan çok değerli ekibimiz için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu, yeni bir heyecan yarattı.’ dedi.