Nissan Türkiye Genel Müdürüne yeni görev

1 Nisan 2022 tarihinden bu yana Nissan Türkiye'den sorumlu Genel Müdür olarak görev yapan Charbel Abi Ghanem, 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle Nissan Türkiye Genel Müdürü sorumluluğuna ek olarak, Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Yapılan açıklamaya göre, "Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Genel Müdürlüğü" görevlerini birlikte yürütecek olan Abi Ghanem, Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı Mayra González Velasco'ya bağlı olarak çalışacak ve ailesiyle birlikte İstanbul'da ikamet etmeye devam edecek.