Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ve oyuncuları: Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi?

Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Niyazi Gül Dörtnala'nın yönetmenlik koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin başrollerinde ise Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülgen yer alıyor. İşte Niyazi Gül Dörtnala filmi hakkında bilgiler...

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıra dışı bir bilim adamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır.

REKLAM

Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!