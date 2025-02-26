Niyazi Yelkencioğlu: Vincic, Türk hakemlerinden farklı ne yaptı?

Galatasaray Kulübü ile akıllı ev aletleri markası Dreame Technology firması arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

RAMS Park'ta yapılan törene, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ve Dreame Technology Bölge Müdürü Toni Xia ve Dreame Technology Türkiye Genel Müdürü Engin Cesurer katıldı.

Burada açıklamada bulunan Toni Xia, "Türkiye'nin en köklü ve başarılı spor kulüplerinden Galatasaray ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2017 yılında kurulan Dreame Technology, dünya genelinde kullanıcılarına akıllı teknolojileri sunuyor ve ev içi yaşantılarını kolaylaştırıyor. Hedeflerimizden biri Galatasaray Kulübü gibi Türkiye'nin lider markalarından biri olmak. Sporun birleştirici gücüne ve teknolojinin dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu gibi ortaklıklar sayesinde Avrupa pazarında markamızı daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı buluyoruz. Bu ortaklık sayesinde her 2 markanın da kendi alanında daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Niyazi Yelkencioğlu ise "Dreame Technology markası, sahip olduğu inovasyon gücüyle hizmet verdiği alanlarda Galatasaray ile beraber olacak. Kendileri dünya lideri markalardan bir tanesidir. Beni en çok heyecanlandıran özellikleri inovasyona yaptıkları değer ve yatırım. Bu özellikleriyle Galatasaray'ın ilkleri başarma durumuna çok uyduklarını düşünüyorum. Firmanın son teknoloji ürünleri yeni tesisimize çok yakışacak. Sponsorlarımızın vermiş olduğu katkı hedeflerimiz yolunda bizim için çok önemli. Umarım bu iş birliği önümüzdeki dönemlerde de daha büyüyerek devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yelkencioğlu, derbi maçındaki güvenlik tedbirlerine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Maçtan önce ortalık o kadar gerildi ki, ilk devre Fenerbahçe stadında oynadık orada böyle güvenlik yoktu. Sahamızda bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu diyebilirim. Bu bizim aleyhimize olan bir durumdu. Rakip takımın yöneticileri ve teknik direktörleri 'hakem iyi olduğu için sahaya bir şey atılmadı' diyor ama bu yanlış. Daha önce de çok bir şey atılmıyordu. Aşağıda oturan insanların kafasına yanan meşaleler atıldı. O kadar polis vardı, nasıl böyle şeyler oldu içeri girdi onları da bilmiyorum."