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        Haberler Gündem Güncel Nizip'teki köprüde sona gelindi

        Nizip'teki köprü çalışmasında sona gelindi

        Gaziantep-Şanlıurfa kara yolundan ilçe merkezine geçiş sağlayacak olan köprü çalışmasında son gelindi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:58
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        Nizip'teki köprüde sona gelindi
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        Gaziantep'in Nizip ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yapımında son gelinen Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu üzerinde köprüdeki çalışmaya ilişken yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

        "D-400'den Yavuz Sultan Selim Bulvarımıza geçişin yapılacağı köprümüz ile ilgili çalışmalarda artık sona yaklaşıldı. Bu çalışmalarımız tamamlandığında belirlenen bölgede zaman zaman meydana gelen olumsuzluklar ortadan kalkmış olacak ve sürücülerimiz şehrin yoğun trafiğine takılmadan D-400 karayolundan ilçeye bağlanacak olan köprüyle güvenli bir şekilde adreslerine ulaşmış olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun."

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        #son dakika haberleri gaziantep
        #Nizip ilçesi
        #köprü
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