Nkunku'dan Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Milan'ın golcüsü Christopher Nkunku, 1-1 berabere kaldıkları Fiorentina maçının ardından geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransız forvet, Fenerbahçe sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında yer alan Christopher Nkunku, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Takımı Milan'ın Fiorentina ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız forvet, Fenerbahçe'ye kapıları kapattı.
"MILAN'DA KALMAK İSTİYORUM"
Hakkında çıkan transfer iddialarına son noktayı koyan Nkunku, "Burada, Milan'da kalmak istiyorum. Transfer piyasasındaki haberler söylentiden ibaret." dedi.