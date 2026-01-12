Habertürk
        Nkunku'dan Fenerbahçe açıklaması! - Futbol Haberleri

        Nkunku'dan Fenerbahçe açıklaması!

        Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Milan'ın golcüsü Christopher Nkunku, 1-1 berabere kaldıkları Fiorentina maçının ardından geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransız forvet, Fenerbahçe sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 10:19 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:19
        Nkunku'dan Fenerbahçe açıklaması!
        Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında yer alan Christopher Nkunku, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Takımı Milan'ın Fiorentina ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız forvet, Fenerbahçe'ye kapıları kapattı.

        "MILAN'DA KALMAK İSTİYORUM"

        Hakkında çıkan transfer iddialarına son noktayı koyan Nkunku, "Burada, Milan'da kalmak istiyorum. Transfer piyasasındaki haberler söylentiden ibaret." dedi.

        Beyoğlu'nda Şehir Plancısı kadın fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı; yaşam mücadelesi veriyor

        BEYOĞLU'nda öğle molasında arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kafeteryadan çıkan Şehir Plancısı Kardelen K.Ç. (27), iş yerine doğru yürümeye başladı. Kadın kaldırımda yürüdüğü sırada fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen K.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

