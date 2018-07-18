2016'da satışa sunulmadan önce, oyun dünyası için çok özel bir oyun olarak tanımlanan ve büyük merakla beklenen No Man's Sky, oyun severleri tamamen rastgele olarak üretilen bir galaksiye davet ediyordu. Oyunda gerçek zamanlı olarak yüz binlerce farklı varyasyonla hazırlanan gezegenler, canlılar, bitki örtüsü ve daha pek çok detay, No Man's Sky'ın çıkış tarihi olan 24 Temmuz 2016'ya kadar adeta nefeslerin tutulmasını sağladı. Önce PC, sonra PS4 ve XOne için yayınlanan yapım, o tarihten itibaren ise beklentilerin çok altında kaldığı için eleştirilerin hedefi haline geldi.
Birbirine benzer mekanlar, yaratıklar ve atmosferler yüzünden birkaç saat içerisinde kendini tekrar etme hissi uyandıran No Man's Sky'ın belki de en büyük eksiği, koca bir evrende oyuncuyu tek başına bırakmasıydı. Çoklu oyuncuya destek vermeyen yapım, oyun severler için adeta hayal kırıklığına yol açmıştı. Yapımcı Hello Games, zaman için yaptığı güncellemelerle oyundaki pek çok sorunu giderdiği gibi, çoklu oyuncu meselesine de eğildi. Yeni yayınlanan No Man's Sky Next fragmanı, yalnızca birkaç gün içerisinde oyunun başka insanlarla birlikte oynanacağını müjdeledi!
No Man's Sky Next fragmanı
No Man's Sky'ı çoklu oyuncuyla buluşturacak olan ücretsiz Next güncellemesi, 24 Temmuz'da PC, PS4 ve XOne için yayınlanacak. İster arkadaşlarınızla ister de tanımadığınız oyuncularla bir araya gelmeyi mümkün kılacak olan güncelleme ile koloni kurmak, uzay korsanlığı yapmak, barınaklar oluşturmak ve yarışlara katılmak söz konusu olacak. Pek çok düzenlemeyi beraberinde getirecek olan Next güncellemesi, No Man's Sky'ı adeta yeniden yaratacağa benziyor.
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