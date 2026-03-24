Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Noa Lang'dan sakatlık açıklaması: Parmağım hala duruyor - Galatasaray Haberleri

        Noa Lang'dan sakatlık açıklaması: Parmağım hala duruyor

        Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta parmağından ciddi şekilde yaralanan Noa Lang, Hollanda Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı maçta parmağından ciddi şekilde yaralanarak ameliyat olan Noa Lang, Hollanda Milli Takımı'nın Norveç ve Ekvador'la oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılmıştı.

        2

        26 yaşındaki futbolcu kampta sakatlığı hakkında konuştu ve parmağının tamamen koptuğu iddialarına açıklık getirdi.

        3

        "ÇİTLER OLDUKÇA KESKİNDİ"

        İyi olduğunu belirten Noa Lang, "İyiyim. Reklam panosuna tutunmak istedim ama arkasında bir sürü çit vardı. Oldukça keskinlerdi. Parmağım çit ile reklam panosu arasında kesildi." dedi.

        4

        "PARMAĞIM HALA DURUYOR"

        Parmağından operasyon geçirdiğini ve tamamen iyileşeceğini söyleyen Hollandalı yıldız "Dikiş atıldı ve parmağım hala tam olarak duruyor ve tamamen iyileşecek. Her şey yolunda. Medyayı bilirsiniz, kendi hikayelerini dünyaya yayarlar." ifadelerini kullandı.

        5

        "PLAYSTATION OYNAYAMIYORUM"

        Sağlak olduğunu ve bu yüzden zorlandığını ifade eden 26 yaşındaki futbolcu "Sağ elimi kullandığım için bir süre PlayStation oynayamıyorum ama geçecek. Bir de tuvalette de önemli bir detay. Neyse ki futbol oynamak için sadece bacaklarıma ihtiyacım var." şeklinde konuştu.

        6

        Devre arasında Napoli'den kiralanan Noa Lang, Galatasaray'da 11 maçta 726 dakika süre aldı ve 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

        7
