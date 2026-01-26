Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Noa Lang: Galatasaray'a kupalar kazanmak için geldim - Galatasaray Haberleri

        Noa Lang: Galatasaray'a kupalar kazanmak için geldim

        Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, Galatasaray YouTube'a açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 16:37 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galatasaray'a kupalar kazanmak için geldim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, Galatasaray Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

        "SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

        "Atletico maçını izliyordum ve televizyonun sesini kısmak zorunda kaldım (Gülerek). Atletico topa sahip olduğunda sadece ıslık sesi duyuyordum. Stadyumda oluşacak atmosferi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!"

        "ÇOCUKLARIM FUTBOLU SEVİYORLAR"

        "Çocuklarım futbolu seviyorlar. Oğullarım sabah uyandığında mutlaka forma giymek istiyorlar. Şimdi dürüstçe bir şey söylemek istiyorum; bir yıldır kendisinin bir Galatasaray forması vardı zaten."

        "DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

        "Merhaba büyük Galatasaray taraftarı. Bu büyük kulüpte oynamayı ve birlikte başarılı olmayı dört gözle bekliyorum. Sizi gururlandırmak ve kulübüm için her şeyimi vermek için her gün çok çalışacağım!"

        REKLAM

        "GALATASARAY'A KUPALAR KAZANMAK İÇİN GELDİM"

        "Kazanmak, benim için her şey demek! Oynadığım her sezonda kupa kazandım. Galatasaray'a kupalar kazanmak için geldim. Galatasaray, kupalar kazanması gereken bir takım. Bence ben de kupalar kazanmaya ihtiyacı olan bir oyuncuyum. Takımımla birlikte mümkün olan her şeyi kazanmak istiyorum."

        "SADECE HOCA VE BAŞKANLA KONUŞTUM"

        "Okan Hocayla, futbolcularla, Mertens ya da Victor Osimhen ile gelmeden önce konuştun mu hiç?"

        Noa Lang: "Hayır. Sadece hoca ve başkanla konuştum. Çünkü burada daha önce yaşadım. Galatasaray ve şehri çok iyi tanıyorum. Sadece hislerimi dinledim."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sincap yavrusu "Yoda", veterinerler gözetiminde doğada hayatta kalmayı öğreniyor

        (AA) Batmanda doğal koşullar dışında üretilen ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi için Ankaraya getirilen sincap "Yoda", veteriner hekimlerin anne şefkatini aratmayan bakımı ve özel rehabilitasyon süreciyle doğal yaşama yeniden adapte ediliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?