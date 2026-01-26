Noa Lang: Galatasaray'a kupalar kazanmak için geldim

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, Galatasaray Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

"Atletico maçını izliyordum ve televizyonun sesini kısmak zorunda kaldım (Gülerek). Atletico topa sahip olduğunda sadece ıslık sesi duyuyordum. Stadyumda oluşacak atmosferi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!"

"ÇOCUKLARIM FUTBOLU SEVİYORLAR"

"Çocuklarım futbolu seviyorlar. Oğullarım sabah uyandığında mutlaka forma giymek istiyorlar. Şimdi dürüstçe bir şey söylemek istiyorum; bir yıldır kendisinin bir Galatasaray forması vardı zaten."

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

"Merhaba büyük Galatasaray taraftarı. Bu büyük kulüpte oynamayı ve birlikte başarılı olmayı dört gözle bekliyorum. Sizi gururlandırmak ve kulübüm için her şeyimi vermek için her gün çok çalışacağım!"