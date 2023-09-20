Nordsjaelland Teknik Direktör Johannes Hoff Thorup: Fenerbahçe'ye saygımız var Nordsjaelland Teknik Direktör Johannes Hoff Thorup, Fenerbahçe'nin saygı duydukları bir takım olduğunu söyledi

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Nordsjaelland'da teknik direktör Johannes Hoff Thorup ve takım kaptanı Kian Hansen, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin farklı özelliklere sahip bir takım olduğunu dile getiren Hoff Thorup, "Oyun nasıl gidecek bakacağız. Hedeflerimiz yüksek. Ama maçtan sonra tekrar konuşalım. Fenerbahçe hızlı oynuyor. Farklı güçleri var. Topa çok hakimler, son dakikalarda golü iyi bir şekilde atıyorlar. Fenerbahçe nasıl oynayacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE ÇOK SAYGIMIZ VAR"

Johannes Hoff Thorup, turnuvadaki hedeflerine dair ise "Yarın maça bakmamız gerekiyor. Hedeflerimiz çok yüksek. Fenerbahçe'ye çok saygımız var. Çok başarılı bir takım" şeklinde konuştu.

KIAN HANSEN: ZOR BİR MAÇ OLACAK

Nordsjaelland takım kaptanı Kian Hansen, "Zor bir maç olacak. Hedeflerimiz çok yüksek. Maç nasıl olacak yarın görmemiz gerekiyor. Hedefimiz tabii ki de kazanmak" dedi.

HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Danimarka ekibi, Fenerbahçe maçı öncesinde son çalışmasını Ülker Stadı'nda yaptı. Johannes Hoff Thorup yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.