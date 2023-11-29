Nordsjaelland Teknik Direktörü Thorup: Soğuk hava ve kar yağışı bizim için avantaj değil

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında Fenerbahçe yarın deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk olacak. Mücadele öncesinde Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup ve takım kaptanı Kian Hansen, maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacaklarını dile getiren Thorup, "İstanbul'da oynanan maçtan dersler çıkarttık. Bu doğrultuda yarın sahaya çıkacağız. Yarın maç bizim için zor olacak. Grupta şansımız var. Önemli iki maçımız var ve şansımızı iyi şekilde kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI BİZİM İÇİN AVANTAJ DEĞİL."

Hava şartlarıyla ilgili gelen bir soruya da cevap veren Thorup, şöyle konuştu:

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"Bana kalsa ben soğuk havayı tercih etmem. Takımdaki oyuncuların birçoğu Danimarkalı değil. Bu yüzden soğuk hava ve kar yağışı bizim için avantaj değil."

"İYİ HAZIRLANDIK VE GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ"

Taraftarın maça büyük ilgi gösterdiğini ve maçın daha da önemli bir hal aldığını söyleyen Thorup, "Bugüne kadar büyük maçlara çıktı. Ancak Fenerbahçe karşılaşması daha da büyük bir maç. Taraftarın maça büyük ilgisi var ve maç bu nedenle daha da önemli bir hal alıyor. İyi hazırlandık ve galibiyet almak istiyoruz. İki taraf için de zor bir maç olacak. Hepimiz için güzel ve enteresan bir maç olacak. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.