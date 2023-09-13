Norveç'te muhalefet 99 yıl sonra kazandı

Norveç'te yerel seçimleri, 99 yıl sonra ilk defa merkez-sağ muhalefet partisi "Hoeyre" kazandı.

Norveç'te dün yapılan yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

İlk sonuçlara göre, söz konusu seçimleri yüzde 25,9 oy oranıyla merkez-sağ muhafazakar parti olan "Hoeyre" kazandı.

İŞÇİ PARTİSİ 1924'TEN BERİ İLK DEFA EN ÇOK OY ALAN PARTİ OLAMADI

Hoeyre'nin 2019'da yapılan yerel seçimlere kıyasla yüzde 6 daha fazla oy aldığı belirtilirken, İşçi Partisi'nin ise yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüş yaşadığı kaydedildi.

İşçi Partisi'nin, yerel seçimlerde 1924'ten beri ilk defa en çok oy alan parti olmaması ise dikkati çekti.

Tekrar lider olmak istediğini belirten, Hoeyre Partili eski Norveç Başbakanı Erna Solberg, 99 yıllık geleneğin bozulduğunu söyleyerek, "Bu seçimdeki ilerlemeyi 2025'teki seçim kampanyası için büyük bir motivasyon olarak kullanalım." dedi.

Toplam nüfusu yaklaşık 5,4 milyon olan Norveç'te, yerel seçimler her 4 yılda bir yapılıyor. Bu yılki seçimde, toplamda 4,3 milyon seçmenle yüzde 62'nin üstünde oy kullanım oranının olduğu belirtildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.