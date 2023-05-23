Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Norwich City'den Rashica açıklaması! Galatasaray...
ABONE OL

Norwich City'den Rashica açıklaması!

Galatasaray'ın geçen yaz kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini elinde bulunduran Norwich City'den Kosovalı yıldız için açıklama geldi!

Norwich City'den Rashica açıklaması! Galatasaray...
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın geleceği şekilleniyor.

One Football'ın haberine göre, sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den kiralanan Rashica'nın bonservisiyle satılacağı açıklandı.

"BAŞKA KULÜBE TRANSFER OLACAK"

İngiliz ekibinin sportif direktörü Stuart Webber'in gelecek sezonun planını yaparken Pink Un muhabiri Paddy Davitt, Stuart Webber'in Rashica'nın satılacağını doğruladığını iddia etti.

2021-22 sezonunun başında Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon Euro bonservis bedeli transfer edilen Rashica daha sonrasında Galatasaray'a kiralanmıştı.

Bu sezon sarı-kırmızılılar ile 25 lig maçına çıkan Rashica takımına 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Kartal'ın gözü Premier Lig'de
FUTBOL Kartal'ın gözü Premier Lig'de
Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....
FUTBOL Fenerbahçe'de transfer gündemi!
Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor
FUTBOL Yoklarmış gibi plan yapılıyor!
Manchester United, Neymar için harekete geçti!
FUTBOL Premier Lig devinden Neymar hamlesi!
1. Ligde sadece 3 takım teknik direktörünü değiştirmedi
FUTBOL 1. Ligde 3 takımın teknik direktörü değişmedi!
TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman ve hangi tarihlerde? TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri nasıl oldu?
FUTBOL TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman?
Süper Lig şampiyonuna müjde İtalya'dan geldi!
FUTBOL Şampiyona müjde İtalya'dan geldi!
Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor
FUTBOL Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor
Vinicius, ırkçılara ceza verilmesini istiyor!
FUTBOL Vinicius, ırkçılara ceza verilmesini istiyor!
Newcastle United, Şampiyonlar Ligi biletini aldı!
FUTBOL Newcastle, Şampiyonlar Ligi biletini aldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.