Devlet kurumlardan biri olan noterlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Noterler, diğer kurumların aksine hafta sonu da açık olarak, çalışan vatandaşlara da hizmet veriyor. Peki, noterler saat kaça kadar açık? Noterler resmi tatillerde ve hafta sonu çalışıyor mu? Nöbetçi noter mesai saatleri kaçla kaç arası? İşte, 2024 noter mesai saatleri...