Noter çalışma saatleri 2024: Noterler saat kaça kadar açık?
Resmi işlemler için en çok başvurulan makamlardan biri olan noterlerin çalışma saati araştırılıyor. Hafta içi noter çalışma saatlerine yetişemeyen vatandaşlar, nöbetçi noterlerin saat kaça kadar hizmet verdiğini de merak ediyor. Peki, noter çalışma saatleri kaçtır, hafta sonu noterler açık mı? İşte, 2024 noter mesai saatleri...
Devlet kurumlardan biri olan noterlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Noterler, diğer kurumların aksine hafta sonu da açık olarak, çalışan vatandaşlara da hizmet veriyor. Peki, noterler saat kaça kadar açık? Noterler resmi tatillerde ve hafta sonu çalışıyor mu? Nöbetçi noter mesai saatleri kaçla kaç arası? İşte, 2024 noter mesai saatleri...
NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: NOTERLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Noterler hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet veriyor.
2024 NÖBETÇİ NOTERLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Nöbetçi noterler Cumartesi günleri 09.00 ile 16.00 arası, Pazar günleri ise 10.00 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir.
NOTER ÖĞLE ARASI/MOLA SAATLERİ
Noterler hafta içi saat sabah 09.00’dan öğlen 12.30’a kadar hizmet verir. Saat 12.30 ile 13.30 arası öğle arası olarak kabul edilir. Öğleden sonra mesaisi ise 13.30'da başlar ve 17.30'da tamamlanır.
NOTERLER BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?
Noterler bir devlet kurumu olduğu için resmi tatillerde açık değildir. Ancak nöbetçi noterler hizmet verir. İlinize göre nöbetçi noter sorgulamasını aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.