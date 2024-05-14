Migros çalışma saatleri: 2024 Migros kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor?
Migros çalışma saatleri yakından takip ediliyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen zincir marketlerinden biri olan Migros'un açılış ve kapanış saati araştırılıyor. Hafta sonu ve hafta içi mesai saatlerinde değişiklik yaşanma ihtimalini göz önünde bulunduranlar için "Migros market kaça kadar açık, cumartesi-pazar Migros kaçta kapanıyor?" sorularının yanılarını haberimizde derledik. İşte, 2024 hafta içi ve hafta sonu Migros çalışma saatleri...
Market ihtiyaçlarını karşılamak üzere Migros'a gitmek isteyenler çalışma saatlerini sorguluyorlar. Hemen hemen tüm ihtiyaçlara yönelik ürünleri bulunan zincir marketlerden biri olan Migros'un hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri değişiklik gösterebiliyor. Peki, Migros saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, 2024 Migros açılış ve kapanış saati...
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 (HAFTA İÇİ-HAFTA SONU)
Migros mağazalarının çalışma saatleri bulunduğu konuma ve muhitin kalabalık olup olmamasına göre değişmektedir. Çalışma saatlerinde genel olarak bahsetmek gerekirse saat 09.00 ile 22.00 arasındadır.
Migros hafta sonu çalışma saatlerine kimi mağazalar 08.00’de başlarken kimi şubelerde 10.00’da başlamaktadır. Ancak genel olarak çalışma saatleri 09.00 ile 22.00 arasındadır.
Hafta içi: 09.00-22.00
Hafta sonu: 09.00-22.00
AVM’ler için: 10.00-22.00
MİGROS KAÇTA AÇILIYOR?
Migros mağazalarının açılış saati şubeler arasında farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar da genellikle büyük saat farkları olmayıp en fazla yarım saatlik bir oynama söz konusudur. Genellikle Migros’un açılış saatleri 09.00’dur.
MİGROS KAÇTA KAPANIYOR?
Özellikle evine işten boş dönmek istemeyenlerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri olan mağaza kapanış saati çoğu mağaza için 22.00’dir. Genellikle AVM tarzı işlek mekânlar 22.00’ye kadar hizmet vermeye devam etmektedir. Kimi şubelerde ise Migros mağazalarının kapanış saati 21.00 ya da 21.30’dur.
MİGROS KAÇA KADAR AÇIK?
AVM tarzı kalabalık yerlerde Migros mağazasının kapanış saati daha geçtir. Genellikle Migros mağazalarının kapanış saati 22.00’dır. Ancak bu saat aralıkları kimi şubelerde 21.00’a kadar gerilemektedir.
MİGROS HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?
Migros mağazalarının çalışma prensibi hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynıdır. Hafta sonu da çalışma saatinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Vardiyalı çalışma saatleriyle hizmet sunan Migros mağazaları saat 22.00’a kadar açıktır. Resmi ve dini bayramlarda da hizmet sunan Migros’un hafta sonu çalışma saatleri hafta içiyle bir farklılık göstermemektedir.
MİGROS AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ
Migros açılış saati genellikle 08.30 ya da 09.00’dır. Ancak avmlerde yer alan Migros mağazaları avmlerin saat 10.00’da açılmasından dolayı saat 10.00’da hizmete başlamaktadır.
Migros süpermarket zincirleri spesifik bir kapanış saatine sahip değildir. Yani her mağazanın kendine has kapanış saati vardır. Saat farkları çok oynamamakla birlikte genellikle 21.30 ya da 22.00’dır. Ancak 21.00’da kapatan bazı şubeler de bulunmaktadır.