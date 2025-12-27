Nottingham Forest - Manchester City: 1-2 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de şampiyonlk mücadelesi veren Manchester City, 18. haftada konuk olduğu Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Guardiola'nın ekibine üç puanı getiren golleri Reijnders ve Cherki kaydetti.
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Nottingham Forest'ı 2-1'lik skorla devirdi.
Rakibi karşısında zaman zaman zorlanan City'ye üç puanı getiren golleri 48'de Reijnders ile 83'te Cherki kaydetti.
Nottingham'ın tek golü 54'te Hutchinson'dan geldi.
Guardiola'nın ekibi bu sonuçla ligde üst üste 6'ncı galibiyetini alırken, puanını da 40'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
17. sırada yer alan Nottingham Forest ise 18 puanda kaldı.