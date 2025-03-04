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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışması başvuruları devam ediyor - Teknoloji Haberleri

        Nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışması başvuruları devam ediyor

        TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması başvuruları 15 Mart tarihine kadar devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 15:08 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:10
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        Nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışması
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        Dünyada sadece elektrik üretiminde değil aynı zamanda; tıpta, sanayide, bilimsel araştırmalarda, ulaşımda, su kaynakları ile ilgili çalışmalarda, tarım ve gıda gibi birçok alanda da etkili bir şekilde kullanılan Nükleer enerjinin daha yaygın olarak ve artan oranlarda kullanımının gelecekte kaçınılmaz olması, ülkemizdeki nükleer politikaların oluşturulması, Ar-Ge yatırımlarının yapılması ve enerjide sürdürülebilirliğin sağlanmasında nükleer güç santrallerinin kritik bir önem taşıması sebebiyle, bu doğrultuda TEKNOFEST kapsamında “Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması” düzenleniyor.

        Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Temel Kategori ve Alt Kategori olmak üzere iki ana kategoride düzenleniyor. Temel Kategori ana kategorisi de; ‘Kavramsal Tasarım Kategorisi’ ve ‘Detay Tasarım Kategorisi’ olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılıyor. Alt Kategoriler ‘Reaktör Tasarım Yazılımı Geliştirme, Reaktör Kor Tasarımı, Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi, Enerji Çevrimi Tasarımı, Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı’ olmak üzere 5 ayrı alt başlık olarak görülüyor.

        3 FARKLI TAKIM TÜRÜ BULUNUYOR

        Temel Kategori'de "Kavramsal Tasarım" ve tüm Alt Kategorilerde yarışabilecek ‘Lisans Takımları’, Temel Kategori'nin "Detay Tasarım" aşamasında da yarışabilecek ‘Okul Takımları’ ve tüm kategorilerde yarışabilecek ‘Profesyonel Takımlar’ olmak üzere toplam 3 farklı takım türü bulunuyor.

        • Lisans Takımları: Tamamı lisans öğrencilerinden oluşan ve belirli bir üniversite veya fakülteyi temsil etmeyen bağımsız takımlar. Bu takımlar yalnızca lisans düzeyindeki yarışmacılarla sınırlı olacak takımlar olabiliyor. Lisans Takımları ‘Temel Kategori Kavramsal Tasarım’ ve Alt Kategori ana başlığının altındaki tüm Kategorilere katılabilecekler.
        • Okul Takımları: Aynı üniversitenin akademisyenleri ve (lisans, yüksek lisans, doktora, eğitmen) öğrencilerinden oluşan takımlar olabilecek. Bir okul takımı yalnızca temsil ettikleri üniversite adına yarışabilecek. Okul takımları, sadece Detay Tasarım kategorisinde yarışabilecek ve altyapı teşvik ödülüne de hak kazanabilecekler.
        • Profesyonel Takımlar: Akademisyenler, sektör çalışanları veya farklı üniversitelerden ve disiplinlerden bir araya gelen bireylerin oluşturduğu takımlardan oluşacak. Profesyonel takımlar, Temel Kategori’de Kavramsal Tasarım Katgeorisi Detay Tasarım kategorisi ve Alt kategorilerde yarışabilecek ancak altyapı teşvik ödülünden faydalanamayacaklar.

        Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nda Toplam Ödül 19 Milyon TL’nin üzerinde…

        Uluslararası lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile mezunlar, akademisyenler ve sektör çalışanlarının takım halinde katılabildikleri bu dikkat çeken yarışmanın ödülü de büyük! Yarışmada dereceye girenlere toplamda 19 Milyon 650 Bin TL ödül dağıtılacak.

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