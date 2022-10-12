"Nükleer kıyamet" çıkışıyla gündem yaratmıştı: ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama

Tapper'ın, "Putin'in gerçekten nükleer silah kullanacağına inanıyor musunuz?" şeklindeki sorusunu Biden, "Bunu yapacağını düşünmüyorum ancak dünyadaki en büyük nükleer gücü elinde bulunduran bir dünya liderinin, Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini açıklamasını sorumsuzca buluyorum." şeklinde yanıtlayarak daha önceki açıklamalarından daha farklı bir tablo çizdi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya konusunda "nükleer kıyamet (Armageddon)" uyarısıyla dünyanın dikkatini çeken Biden'a bu açıklamaları hatırlatıldı.

Putin'in Ukrayna konusunda "rasyonel" davranıp davranmadığı tartışmalarına ilişkin de Biden, "Putin'in irrasyonel biri olduğunu düşünmüyorum, sadece yanlış hesaplar yaptı. Ukrayna'da herkesin ona kucak açacağını sandı." diye konuştu.

Öte yandan Biden, Tapper'ın Rusya'nın nükleer silah kullanmasında NATO ve Pentagon'un buna yanıtının ne olacağı konusundaki soruları yanıtlamaktan kaçındı.

"ŞU ANDA PUTİN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN ORTADA BİR NEDEN GÖRMÜYORUM"

Biden, gelecek ay yapılacak G20 Zirvesi'nde Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ilişkin ise "Şu anda Putin ile görüşmek için ortada bir neden görmüyorum." dedi.

Putin ile bir konuyu görüşecek olsa Rusya'da tutuklu Amerikan basketbolcu Brittney Griner'in salıverilmesi konusunda görüşeceğini belirten Biden, "Ukrayna olmadan, Rusya ile Ukrayna konusunu görüşmem." ifadesini kullandı.

Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından gündeme gelen Suudi Arabistan ziyaretini ve bu ülke ile ilişkileri de değerlendirdi.

Yaz aylarında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin amacının petrol değil, İsrail ile bölge ülkelerin normalleşme süreci olduğunun altını çizen Biden, "Şu anda bu ilişkileri değerlendirme sürecindeyim. Temsilciler Meclisi ve Senato (tatilin ardından kasım ayında) görevine geri döndüğünde, Suudi Arabistan'ın Rusya ile yaptıklarının sonuçları olacak." değerlendirmesini yaptı.

"BEN BİR RESESYON OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Biden, Kongre ara seçimlerine 4 hafta kalmışken ülkedeki resesyon endişelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bakın, her 6 ayda bir resesyon olacağını söylüyorlar ama bu hala olmadı. Bunun olacağının da hiçbir garantisi yok. Ben bir resesyon olacağını düşünmüyorum. Olsa bile bu çok hafif bir resesyon olur."

Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olması durumunda, eski rakibi Donald Trump'ı yenebileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Trump'ı tekrar yeneceğimi düşünüyorum." cevabını verdi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.