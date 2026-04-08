        Numan Kurtulmuş, Görkem Sevindik'i tebrik etti - Magazin haberleri

        Numan Kurtulmuş, Görkem Sevindik'i tebrik etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Filistinlilere yönelik idam kararına tepki gösteren oyuncu Görkem Sevindik'i telefonla arayarak tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Görkem Sevindik'i tebrik etti

        İsrail'in, Batı Şeria'daki Filistinli esirlerin idam edilmesinin önünü açan ve af/temyiz haklarını kısıtlayan yasal düzenlemesine tepki gösteren Görkem Sevindik; İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınmıştı.

        Gvir yaptığı paylaşımda, Sevindik'in rol aldığı diziden de bahsederek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman 'Kadir Baba' olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" demişti.

        Görkem Sevindik, paylaşımını insani duygularla yaptığını söylemiş, "Vicdan sahibi bir insan olarak böyle bir zulme karşıyım. Beni ve diziyi boykot etmeleri fark etmez; tepkimin sonuna kadar arkasındayım. Bir sanatçı ve bir baba olarak duygularımı paylaştım" ifadelerini kullanmıştı.

        Yaşanan gelişmelerin ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Sevindik'i telefonla arayarak, İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesine sessiz kalmayan duruşu dolayısıyla tebrik etti. Kurtulmuş; Sevindik'in tepkisinin 'vicdanların sesi, ahlak ve insanlık adına büyük bir çıkış ve duruş' olduğunu belirterek, sanatçıya başarılar diledi.

        İsrailli Bakan'a yanıt
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri: İsrail Konsolosluğu önünde çatışma, süre 03.00'da doluyor; Trump'tan yeni tehdit...

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ÇATIŞMAİstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde çatışma çıktı. 2 polis memuru yaralandı. Saldırganlardan 1'inin ölü 2'sinin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İçişleri B...
        #Numan Kurtulmuş
        #Görkem Sevindik
        #israil
        #Filistin
        #Itamar Ben-Gvir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!