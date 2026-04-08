Numan Kurtulmuş, Görkem Sevindik'i tebrik etti

İsrail'in, Batı Şeria'daki Filistinli esirlerin idam edilmesinin önünü açan ve af/temyiz haklarını kısıtlayan yasal düzenlemesine tepki gösteren Görkem Sevindik; İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınmıştı.

Gvir yaptığı paylaşımda, Sevindik'in rol aldığı diziden de bahsederek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman 'Kadir Baba' olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" demişti.

Görkem Sevindik, paylaşımını insani duygularla yaptığını söylemiş, "Vicdan sahibi bir insan olarak böyle bir zulme karşıyım. Beni ve diziyi boykot etmeleri fark etmez; tepkimin sonuna kadar arkasındayım. Bir sanatçı ve bir baba olarak duygularımı paylaştım" ifadelerini kullanmıştı.

TELEFONLA ARADI

Yaşanan gelişmelerin ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Sevindik'i telefonla arayarak, İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesine sessiz kalmayan duruşu dolayısıyla tebrik etti. Kurtulmuş; Sevindik'in tepkisinin 'vicdanların sesi, ahlak ve insanlık adına büyük bir çıkış ve duruş' olduğunu belirterek, sanatçıya başarılar diledi.