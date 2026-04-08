Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İsrailli Bakan'dan Görkem Sevindik'e tehdit mesajı - Magazin haberleri

        İsrailli Bakan'dan Görkem Sevindik'e tehdit mesajı

        Filistinli esirlere destek paylaşımı nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından tehdit edilen Görkem Sevindik, "Zulme karşıyım, tepkimin arkasındayım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 09:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailli Bakan ünlü oyuncuyu tehdit etti

        Görkem Sevindik, Filistinli esirlere destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle İsrail'de hedef gösterildi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Sevindik'i doğrudan hedef alan bir açıklama yayımladı.

        Gvir yaptığı paylaşımda, Sevindik'in yer aldığı diziden de bahsederek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman 'Kadir Baba' olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" dedi.

        İSRAİL MECLİSİ’NİN KARARI

        İsrail Meclisi Knesset, hukuk dışı şekilde esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran bir yasayı kabul etti. Yasa ile Batı Şeria’daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldı.

        REKLAM

        Yaşanan gelişmeler ve doğrudan gelen tehditler üzerine CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Görkem Sevindik, paylaşımını insani duygularla yaptığını söyledi.

        "KENDİMCE BİR TEPKİ GÖSTERMEK İSTEDİM"

        Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim; idam kararı verilen bazı insanların otobüslere bindirilişini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarına şahit oldum. Benim de bir evladım var, empati yaptım ve duygusal bir an yaşadım. Vicdan sahibi bir insan olarak böyle bir zulme karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim ve bu doğrultuda bir paylaşım yaptım.

        "TEPKİMİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

        Şimdi beni ve içerisinde yer aldığım diziyi boykot ediyorlar; ancak bu durum benim için fark etmez. Tepkimin sonuna kadar arkasındayım, biz zulme karşıyız. Bürokrasinin bu işe dahil olması da beni ilgilendirmiyor. Ben bir sanatçı ve bir baba olarak sadece duygularımı paylaştım.

        Fotoğraflar: Instagram

        #israil
        #Görkem Sevindik
        #Filistin
        #Itamar Ben-Gvir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Kanadı kırık Kartal!
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
