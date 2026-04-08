İsrailli Bakan'dan Görkem Sevindik'e tehdit mesajı

Görkem Sevindik, Filistinli esirlere destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle İsrail'de hedef gösterildi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Sevindik'i doğrudan hedef alan bir açıklama yayımladı.

Gvir yaptığı paylaşımda, Sevindik'in yer aldığı diziden de bahsederek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman 'Kadir Baba' olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" dedi.

İSRAİL MECLİSİ’NİN KARARI İsrail Meclisi Knesset, hukuk dışı şekilde esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran bir yasayı kabul etti. Yasa ile Batı Şeria’daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldı.

REKLAM

Yaşanan gelişmeler ve doğrudan gelen tehditler üzerine CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Görkem Sevindik, paylaşımını insani duygularla yaptığını söyledi.

"KENDİMCE BİR TEPKİ GÖSTERMEK İSTEDİM"

Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim; idam kararı verilen bazı insanların otobüslere bindirilişini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarına şahit oldum. Benim de bir evladım var, empati yaptım ve duygusal bir an yaşadım. Vicdan sahibi bir insan olarak böyle bir zulme karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim ve bu doğrultuda bir paylaşım yaptım.

"TEPKİMİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Şimdi beni ve içerisinde yer aldığım diziyi boykot ediyorlar; ancak bu durum benim için fark etmez. Tepkimin sonuna kadar arkasındayım, biz zulme karşıyız. Bürokrasinin bu işe dahil olması da beni ilgilendirmiyor. Ben bir sanatçı ve bir baba olarak sadece duygularımı paylaştım.

Fotoğraflar: Instagram