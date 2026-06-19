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        Haberler Gündem Numan Kurtulmuş'tan YKS mesajı

        Numan Kurtulmuş: YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerime üstün başarılar diliyorum

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar diledi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 17:56 Güncelleme:
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        Numan Kurtulmuş'tan YKS mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek gençlere başarılar dileyerek, "Uzun ve emek dolu bir hazırlık sürecinin ardından sınava katılacak evlatlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyor, Rabbimden hepsine zihin açıklığı ve muvaffakiyetler nasip etmesini diliyorum" dedi.

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