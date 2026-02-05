Habertürk
        Numia Vero Volley: 2 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Numia Vero Volley: 2 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 | MAÇ SONUCU

        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında deplasmanda İtalya'nın Numia Vero Volley takımını 3-2 yenerek çeyrek final biletini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 01:24 Güncelleme: 05.02.2026 - 01:24
        Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'da çeyrek finalde!
        CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, konuk olduğu İtalyan ekibi Numia Vero Volley'i 3-2 mağlup etti.

        Allianz Cloud Arena'da oynanan mücadelede Eczacıbaşı Dynavit, 20-25, 25-18, 25-16, 21-25 ve 15-13'lük setlerle galip geldi.

        Bu sonuçla liderliğe yükselen Türkiye temsilcisi, 5. galibiyetini alarak çeyrek finale adını yazdırdı.

        Van'da kardan 40 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. (DHA)

