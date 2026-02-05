Numia Vero Volley: 2 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 | MAÇ SONUCU
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında deplasmanda İtalya'nın Numia Vero Volley takımını 3-2 yenerek çeyrek final biletini aldı.
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, konuk olduğu İtalyan ekibi Numia Vero Volley'i 3-2 mağlup etti.
Allianz Cloud Arena'da oynanan mücadelede Eczacıbaşı Dynavit, 20-25, 25-18, 25-16, 21-25 ve 15-13'lük setlerle galip geldi.
Bu sonuçla liderliğe yükselen Türkiye temsilcisi, 5. galibiyetini alarak çeyrek finale adını yazdırdı.
