Numia Vero Volley Milano: 3 - VakıfBank: 1 | MAÇ SONUCU
2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'un 2'nci günüde 3'üncülük maçında Numia Vero Volley Milano ile karşılaşan temsilcimiz VakıfBank maçtan 3-1 mağlup ayrılarak turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.
Temsilcimiz VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four’un 2’nci günüde 3’üncülük maçında İtalyan ekibi Numia Vero Volley Milano'ya 3-1 yenilerek turnuvayı 4. sırada bitirdi.
Turnuvanın ilk maçında dün Savino Del Bene Scandicci’ye 3-0 yenilerek final şansının yitiren Vakıfbank bronz madalya maçının ilk setinde 25-15 geride tamamladı. Temsilcimiz 2’nci sette etkili olan Egonu ve Orro’nun etkili oyunlarını savunmakta zorlanınca bu seti de 25-19 kaybetti. Büyük bir mücadeleye sahne olan 3’üncü setteki başarılı oyunu ile seti 25-23 önde tamamlayan VakıfBank 4’üncü sete de iyi başlamasına rağmen 25-18 kaybederek maçtan maçtan 3-1 mağlup ayrıldı ve turnuvada 4’üncü oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Agnieszka Michilic (Polonya), Bernard Valentar (Slovenya)
Milano: Orro, Cazaute, Danesi, Egonu, Kurtagic, Fukudome (L) (Heyrman, Smreki Syyla, Konstantinidou)
V. Bank: Cansu, Frantti, Zehra, Van Ryk, Markova, Yuan, Ayça (L) (Aylin, Bosetti, Sıla, Derya)
Setler: 25-15, 25-19, 23-25, 25-18
Süre: 100 dakika