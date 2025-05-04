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        Haberler Spor Voleybol Numia Vero Volley Milano: 3 - VakıfBank: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Numia Vero Volley Milano: 3 - VakıfBank: 1 | MAÇ SONUCU

        2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'un 2'nci günüde 3'üncülük maçında Numia Vero Volley Milano ile karşılaşan temsilcimiz VakıfBank maçtan 3-1 mağlup ayrılarak turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:48 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:48
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        VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ni 4. bitirdi!
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        Temsilcimiz VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four’un 2’nci günüde 3’üncülük maçında İtalyan ekibi Numia Vero Volley Milano'ya 3-1 yenilerek turnuvayı 4. sırada bitirdi.

        Turnuvanın ilk maçında dün Savino Del Bene Scandicci’ye 3-0 yenilerek final şansının yitiren Vakıfbank bronz madalya maçının ilk setinde 25-15 geride tamamladı. Temsilcimiz 2’nci sette etkili olan Egonu ve Orro’nun etkili oyunlarını savunmakta zorlanınca bu seti de 25-19 kaybetti. Büyük bir mücadeleye sahne olan 3’üncü setteki başarılı oyunu ile seti 25-23 önde tamamlayan VakıfBank 4’üncü sete de iyi başlamasına rağmen 25-18 kaybederek maçtan maçtan 3-1 mağlup ayrıldı ve turnuvada 4’üncü oldu.

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        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

        Hakemler: Agnieszka Michilic (Polonya), Bernard Valentar (Slovenya)

        Milano: Orro, Cazaute, Danesi, Egonu, Kurtagic, Fukudome (L) (Heyrman, Smreki Syyla, Konstantinidou)

        V. Bank: Cansu, Frantti, Zehra, Van Ryk, Markova, Yuan, Ayça (L) (Aylin, Bosetti, Sıla, Derya)

        Setler: 25-15, 25-19, 23-25, 25-18

        Süre: 100 dakika

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