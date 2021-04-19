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Nur Fettahoğlu kimdir? Nur Fettahoğlu kaç yaşında?

Nur Fettahoğlu, Kağıt Ev dizisi ile sevenlerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu kısa bir süre önce Babil ve Hükümsüz dizilerinde başrol üstlenmişti. Nur Fettahoğlu kimdir? Nur Fettahoğlu kaç yaşında? İşte Nur Fettahoğlu'nun biyografisi...

Nur Fettahoğlu kimdir? Nur Fettahoğlu kaç yaşında?

Nur Fettahoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde Peyker rolü ile ünlenmişti. Ardından birçok yapımda yer alan Nut Fettahoğlu 40 yaşındadır. İşte Nur Fettahoğlu hakkında merak edilen detaylar...

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Nur Fettahoğlu (12 Kasım 1980, Duisburg, Almanya) Türk oyuncu ve eski spikerdir. Özellikle Aşk-ı Memnu adlı dizideki Peyker rolüyle ünlenmiş, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle hayran kitlesini arttırmıştır.

Nur Fettahoğlu 12 Kasım 1980'de Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğdu. Baba tarafından Arnavut kökenli Giritli, anne tarafından ise Kosovalı Arnavut olan aile üyeleri Rize’ye göç etmiştir.

Sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünden mezun olan Nur, çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı.

Nur, oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başladı, ardından Gönül Salıncağı'nda rol aldı ve Aşk-ı Memnu'daki Peyker rolüyle de yıldızı parladı. Ayrıca Atasay, Luna, Dove gibi firmaların reklam filmlerinde oynamıştır.

Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz'la başrolü paylaştı. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mahidevran Sultan'ı canlandırmıştır. Mahidevran Sultan rolünde yardımcı başrol olarak birçok ödül almış, beğeni toplamıştır. Ardından Kanal D ekranlarında Hayat Yolunda adlı dizide Şafak adında bir doktoru canlandırmıştır. Filinta dizisine katılmıştır. Dizide Boris Zaharyas'ın can düşmanı Süreyya rolünde yer almıştır.

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