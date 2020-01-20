Hafter ateşkesi 3 kez ihlal etti!

İHA

Nurdağı- Gaziantep yolunun 7. kilometresinde seyir eden Muhammed El Cüneyd.(39) yönetimindeki 79 AAD 579 plakalı otomobil seyir halinde iken ön tekerinin patlaması sonucu yandaki şeritte seyir eden Ahmet D.'nin kullandığı 33 BYL 86 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Elcüneyd (39) ve oğlu Hüsam Elcüneyd (3) olay yerinde hayatını kaybetti. Anne Aliye Haffar (38) oğulları Ali ve Hazim Elcüneyd yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.