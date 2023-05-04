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Depremde zarar gören Nurdağı ve İslahiye'ye öğretmenevi yapılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine öğretmenevi yapılması için protokol imzalandı

Gaziantep'te depremin etkileri azaltılıyor! Nurdağı ve İslahiye'ye öğretmenevi yapılacak - Güncel haberler
AA

Gaziantep'te, Valilik ile Erdemoğlu Holding tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerine öğretmenevi yapılması için protokol imzalandı.

Valiliğin fuaye salonunda düzenlenen protokol töreninde konuşan Vali Davut Gül, Erdemoğlu ailesinin hem Türkiye'nin hem de Gaziantep'in gelişmesine önemli katkıları olduğunu belirtti. 6 Şubat 2023 depremlerinde Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere şehrin olumsuz etkilendiğini aktaran Gül, şunları söyledi:

"Hayatı tekrar normale döndürmemiz için her şeye ihtiyacımız var. Bunların başında da eğitim geliyor. Özellikle okullara yeni atanan öğretmenlerimizin barınması, şehrin normalleşmesi ve sosyalleşmesi için İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmenevi ihtiyacı vardı. Erdemoğlu ailesi bu konuda yardımcı olmak istediklerini söyledi. Hayırlı olmasını diliyorum."

Hayırsever Ali Erdemoğlu ise projenin ülke, İslahiye ve Nurdağı ilçelerine hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Hayırsever Ali Erdemoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi.

Protokol imza törenine, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de katıldı.

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