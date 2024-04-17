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        Haberler Magazin Nurgül Yesilçay: Lahmacun kombini - Magazin haberleri

        Nurgül Yesilçay: Lahmacun kombini

        Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Bodrum'da bir lahmacun ve ayranın 900 TL'ye satıldığına dair haberlerin gündeme gelmesinin ardından esprili bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 18:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:13
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        Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, her yıl plajlarda satılan lahmacun fiyatlarıyla da gündeme geliyor.

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        Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum’da bir lahmacun ve bir ayranın 900 TL'ye satıldığı basına yansıdı.

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        Bunun üzerine Nurgül Yeşilçay, bu fiyatları ti'ye alan bir paylaşımda bulundu.

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        Mayolu fotoğraflarını paylaşan Yeşilçay, pozlarına şu notu düştü:

        'Lahmacun kombini' geldi. 2024 Bodrum lahmacun tarifesi belirlendiğine göre, ona en uygun, sizi zengin gösterecek kombin önerimle burdayım. Suratsızlık ve full makyaj olmazsa olmaz.

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        #Nurgül Yesilçay
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