Nurgül Yesilçay: Lahmacun kombini

Mayolu fotoğraflarını paylaşan Yeşilçay, pozlarına şu notu düştü:

'Lahmacun kombini' geldi. 2024 Bodrum lahmacun tarifesi belirlendiğine göre, ona en uygun, sizi zengin gösterecek kombin önerimle burdayım. Suratsızlık ve full makyaj olmazsa olmaz.