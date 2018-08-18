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'Aydın' emekli bir tiyatrocudur. Oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya'ya babasından yadigar kalan butik oteli işletmek için geri döner. 'Aydın' o günden sonra başlayan kış uykusu bu gözlerden ırak otelin içerisindeki gündelikleriyle, kah yerel bir gazeteye köşe yazıları yazarak kah her zaman niyetlendiği ancak bir türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabını yazmayı düşünerek geçer. Tüm bu süreçte hayatında iki kadın vardır. Kendisine her anlamda uzak ve soğuk davranan genç karısı 'Nihal' ve boşandıktan sonra yanlarına taşınan kız kardeşi 'Necla'...