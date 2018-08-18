Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, Türk sinemasının ödül rekortmeni Nuri Bilge Ceylan'ın Oscar yolculuğunu derledi. Ceylan, bugüne kadar 25 Türk filminin aday olduğu Oscar'da 5 filmle ilk sırada yer alıyor. Ünlü yönetmenin Oscar'a aday olan 5 filmin toplam gişesi 888 bin 522 kişi. Toplam hasılat ise 9 milyon 690 bin 658 TL
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Her şey işte bu 34 cm boyunda, 24 ayar altınla kaplı olan 3.85 kilo ağırlığındaki heykelcik için. Akademi ödülleri ilk olarak 1929'da dağıtıldı. Akademi'nin kütüphanesinde görevli olan Margaret Herrick'in heykelciği Oscar amcasına benzetmesiyle ödülün adı resmi olarak 1939'da 'Oscar' olarak kullanılmaya başlandı. Kazananlar ödülü hiçbir şekilde başkalarına satamaz. Eğer ödülden kurtulmak istiyorlarsa sadece Akademi'ye 1 dolar karşılığında satılabilirler.
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Oscar'a aday filmler 5 bin 830 Akademi üyesi tarafından belirlenir. Önce aday olan filmler arasından ilk 9 seçilir. Ardından da ilk 5. İşte ilk 5'e giren filmlerin yapımcıları, yönetmenleri, senaristleri, oyuncuları, müzisyenleri, kostüm tasarımcıları, görüntü yönetmenleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'ndaki yerlerini alır. Ne yazık ki Türk sinemasından hiç kimse bugüne kadar o meşhur kırmızı halıda yürüyüp bu salona giremedi.
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Geçtiğimiz günlerde Saray Bosna Film Festivali'nde 'Saray Bosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Onur Ödülü' de alan Nuri Bilge Ceylan, yurtdışında ve Türkiye'de kazandığı 67 ödülle Türk sinemasının ödül rekortmeni.
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Nuri Bilge Ceylan, 5 filmle Türk sinemasının Oscar adaylığında da bir rekortmen.
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Nuri Bilge Ceylan, ilk kez 2004'te 'Uzak' ile ilk kez Türk sinemasının Oscar adayı oldu. Muzaffer Özdemir, Emin Toprak ve Zuhal Gencer'in başrollerini paylaştığı film 63 bin 845 kişi tarafından izlenmişti. Filmin hasılatı ise 259 bin 198 TL.
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2002'de çekilen 'Uzak', ideallerinden uzaklaşmaya başladıkça yaşamının anlamını yitiren ve uzaklara gitmeyi düşleyen bir adamla, hayallerini gerçekleştirmek için İstanbula gelen bir gencin hikâyesini anlatıyor.
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Türk sinemasının Oscar adaylığı konusunda en büyük başarı 2009'da elde edildi. 'Üç Maymun', ilk 9'a girdi.
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Yavuz Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar ve Ercan Kesal'ın başrollerini paylaştığı film 127 bin 668 kişi tarafından izlendi. İzleyicilerin salonlara bıraktığı toplam hasılat ise 1 milyon 173 bin 753 TL.
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Yaklaşan genel seçimlere bir muhalefet partisinden aday olarak girecek iş adamı 'Servet', ıssız bir yolda trafik kazası yapar. Ölümle sonuçlanan kaza sırasında araçta bile olmayan şoförü 'Eyüp'e para verip yalan söyleterek ölümün sorumluluğunu almasını ister. 'Servet', kendisi yerine hapse giren 'Eyüp'ün karısı 'Hacer' ile de ilişkiye girmeye başlar.
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Nuri Bilge Ceylan'ın 3'üncü kez Oscar'a aday olan filmi 'Bir Zamanlar Anadolu'da'... 2011'de çekilen film 2013'teki 85'inci Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Yabancı Dilde Film' dalında Türk sinemasının Oscar adayı oldu.
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Yılmaz Erdoğan, Fırat Tanış, Taner Birsel, Muhammet Uzuner ve Ercan Kesal'ın başrollerde yar aldığı 'Bir Zamanlar Anadolu'da 161 bin 181 kişi tarafından izlenerek 1 milyon 599 bin 541 TL hasılat elde etti.
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'Bir Zamanlar Anadolu'da beyazperdeye bir doktor ile bir savcının 12 saatlik gerilimli öyküsünü aktardı.
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Nuri Bilge Ceylan'ın en çok izlenen filmi 2014'te çektiği 'Kış Uykusu' oldu.
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304 bin 782 biletin kesildiği 'Kış Uykusu'nun hasılatı 3 milyon 577 bin 811 TL.
'Aydın' emekli bir tiyatrocudur. Oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya'ya babasından yadigar kalan butik oteli işletmek için geri döner. 'Aydın' o günden sonra başlayan kış uykusu bu gözlerden ırak otelin içerisindeki gündelikleriyle, kah yerel bir gazeteye köşe yazıları yazarak kah her zaman niyetlendiği ancak bir türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabını yazmayı düşünerek geçer. Tüm bu süreçte hayatında iki kadın vardır. Kendisine her anlamda uzak ve soğuk davranan genç karısı 'Nihal' ve boşandıktan sonra yanlarına taşınan kız kardeşi 'Necla'...
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Ve 'Ahlat Ağacı'... Nuri Bilge Ceylan'ın 5'nci kez Oscar'a aday olan filmi. Ceylan'ın Türk sinemasının 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında aday olduğu 5 filmden 4'ü ünlü yönetmenin arka arkaya çektiği filmler.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul 2019'da 91'inci kez düzenlenecek Oscar Ödülleri için Türk sinemasının aday filminin 'Ahlat Ağacı' olmasına karar verdi. 'Ahlat Ağacı', ilk 5'e girerse Nuri Bilge Ceylan, Türk sineması adına bir ilke imza atarak Dolby Tiyatrosu'na giren ilk Türk sinemacı olacak.
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Nuri Bilge Ceylan, 'Ahlat Ağacı'nda Murat Cemcir ile Doğu Demirkol gibi iki komedi menşeli oyuncuya başrol verdi.
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Hâlâ gösterimde olan 'Ahlat Ağacı', 231 bin 46 kişi tarafından izlenerek 3 milyon 80 bin 355 TL hasılat elde etti.
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'Sinan' oldum olası edebiyatla ilgili bir genç adamdır ve yazar olmak istemektedir. Anadolu'da doğduğu köye dönen genç adam kitabını bastıracak parayı bulmak için tüm enerjisini harcamaya başlar ancak babasının geçmişten kalan borçları başına dert olacaktır...
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