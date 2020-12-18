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Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti! Nuri Nihat Aslanoba kimdir?

Erikli Su firmasının kurucularından iş adamı Nuri Nihat Aslanoba (83)sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. Nuri Nihat Aslanoba kimdir, nerelidir? İşte detaylar...

Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti! Nuri Nihat Aslanoba kimdir?

Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba (83) vefat etti. Aslanoba'nın ölümü iş dünyasında üzüntüye sebep oldu. Nuri Nihat Aslanoba'nın Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

NURİ NİHAT ASLANOBA KİMDİR?

1 Mayıs 1937 yılında Bursa'da doğan Nuri Nihat Aslanoba, ticaret lisesini bitirip iş hayatına atıldı. Tahsil hayatı boyunca babasına ait lokantada ticaretle ilgili tecrübe edinen Aslanoba, baba mesleği lokantacılığı 1960 yılına kadar devam ettirdi. Aslanoba daha sonra su sektörüne yönelerek Erikli Su markasının temellerini attı. Aslanoba, evli ve üç çocuk babasıydı.

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