Nuri Özdemir Erkan'ı kaybettik

Kasımpaşa Spor Kulübü Genel Müdürü Nuri Özdemir Erkan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Erkan'ın cenazesi 16 Nisan Cuma (Yarın) Şakirin Camii'nden kaldırılacak, ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Yaklaşık 40 yılı aşkın sürede Ciner Grubu bünyesinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Erkan, son olarak Kasımpaşa Spor Kulübü’nün Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Bir süredir kemoterapi tedavisi gören ve son olarak koronavirüs hastalığı ile mücadele eden Erkan, 69 yaşındaydı.

Ciner Medya Grubu olarak Nuri Özdemir Erkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Kasımpaşa camiasına baş sağlığı diliyoruz.