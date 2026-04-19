Nuri Şahin: Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı oynadık

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDEKİ BİR TAKIMLA KARŞILAŞTIK"

Şahin, mücadelenin yüksek tempoda geçtiğini belirterek, "Seyir zevki yüksek bir maçtı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı oynadık. Toplu ve topsuz oyunda Trabzonspor çok iyiydi. Oyuncularım buna iyi reaksiyon gösterdi. Buradan 3 puanla da ayrılabilirdik. Trabzonspor’a ve Fatih Tekke’ye başarılar diliyorum" dedi. Ligdeki hedeflerine de değinen Şahin, "Bizim yarışımız devam ediyor. Ligde hedefimiz 5.'lik. Kupada da ilerleyebilirsek, ligi 5. bitirip Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.